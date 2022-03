Savona. “La rievocazione dello Sciopero del 1° marzo ’44 è una tappa fondamentale del cammino della Memoria che ci fa riscoprire i fatti che hanno forgiato il nostro DNA”. Lo ha detto il sindaco di Savona Marco Russo in occasione della ricorrenza di oggi.

Le tappe di oggi: alle 9.30 ci sarà la deposizione della corona nel piazzale del Priamar; alle 10 presso l’aula magna liceo Chiabrera Martini in via Manzoni 5 si terrà un convegno con introduzione del sindaco Russo; saluti dei rappresentanti delle Associazioni ANPI ANED FIVL; ricostruzione dell’evento del Presidente ISREC, Mauro Righello; intervento della segretaria confederale di Cgil Antonella Incerti a nome di Cgil, Cisl e Uil Savona; monologo di Monia Ovadia “1 marzo 1944 – La classe operaia entra in sciopero”.

“La lotta antifascista e poi la costituzione della Repubblica, la cultura del lavoro e la coscienza democratica sono valori fondamentali, sono parte di un passato che Savona ha vissuto intensamente”, ha proseguito.

“Tutto questo trova un suo segno nella manifestazione di sabato contro la guerra in Ucraina. E’ stato un momento emozionante, perché ho visto riemergere lo spirito democratico e pacifista che Savona ha dentro di sè, uno spirito che dobbiamo coltivare e rafforzare”.

“Grazie a Moni Ovadia – conclude -, agli assessori Gabriella Branca e Nicoletta Negro, grazie a ANPI, ANED, FIVL, ISREC, CGIL, CISL E UIL che hanno partecipato alla commemorazione iniziata con la deposizione della corona nel piazzale del Priamar”.