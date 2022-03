Savona, Arecco attacca: “Su chiosco Zinola mi aspettavo smentita”. Di Padova: “Non serviva”

Savona. Scontro in consiglio comunale tra il consigliere di Fratelli d’Italia Massimo Arecco e il vice sindaco Elisa Di Padova in seguito alle dichiarazioni riportate in un documento, poi rettificato, sul chiosco redatto da un residente di Zinola dopo un incontro che si è tenuto nel quartiere tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i commercianti.

“L’amministrazione comunale – è stato riportato nella prima versione del testo – sta interagendo con l’autorità portuale per cercare di ottenere che siano giovani zinolesi a vincere la gara”. Poi è seguita una rettifica: “Ho corretto il testo del resoconto dell’incontro commercianti del 15/3 us poichè, non avendo io partecipato personalmente all’incontro ma solo interpretato e riassunto alcuni commenti riferitimi a posteriori, avevo riportato erroneamente, e me ne scuso, considerazioni non corrispondenti a quanto effettivamente discusso e dichiarato tra i partecipanti presenti e l’assessore e vice sindaco Di Padova”.

“Chiediamo chiarimenti in merito alle dichiarazioni del vice sindaco e assessore al Commercio Elisa Di Padova riportate dal gruppo Zinoa 22”. E’ il contenuto dell’interpellanza a firma dei consiglieri di Fratelli d’Italia portata nel parlamentino savonese e discussa oggi in consiglio comunale.

Duro il commento di Arecco: “Mi vergogno da amministratore pubblico a leggere queste parole. Mi aspettavo una nota di smentita da parte della giunta – ha detto Arecco -. Non vorrei che diventi una prassi frequente che chiunque possa mettere in bocca parole all’amministrazione senza che queste siano state dette”.

Secondo quanto spiegato da Di Padova il testo sarebbe il risultato di un’incomprensione. Il vice sindaco replica: “Non ho mai fatto questa affermazione. L’amministrazione non ha preso posizione perchè non ce n’è stato bisogno, poche ore dopo la mail è stata corretta (“l’amministrazione comunale sta interagendo con l’autorità portuale avendo espresso la necessità che questo nuovo esercizio interagisca con tutto il commercio e tutte le realtà del quartiere, in modo che sia portatore di nuove opportunità”). Sono basita che un consigliere deposita un’interpellanza sulla base di un testo mandato da un cittadino. L’autore del testo non era presente all’incontro e ha trascritto delle dichiarazione riportate da altri”.

“E’ stata mandata un’altra lettera per chiarire la posizione dell’amministrazione ma non la leggerò perchè è un modo per mettere alla gogna le persone – ha aggiunto Di Padova -. Strumentalizza le ingenuità di un residente. Mettere sul banco degli imputati un cittadino per gettare fango sull’amministrazione non è un gesto adeguato da parte chi ha ricoperto il ruolo che io ho oggi”.

“Abbiamo intrapreso un dialogo sulle iniziative che possono rendere più attrattivo il quartiere – conclude Di Padova per spiegare il contenuto dell’incontro -. Faranno seguito altri momenti di confronto. Stiamo trovando un tessuto commerciale che ha tantissima voglia di costruire dopo un momento in cui il dialogo è stato interrotto”.

Insoddisfatto Arecco: “Non mi ha convinto, io mi sono preoccupato quando leggo alcune affermazioni – ribadisce Arecco -, se ogni volta rischiamo che qualcuno capisca male e non capisca. Maneggiatele con cura queste situazioni perchè non fate bella figura. Io mi sarei dissociato pubblicamente. Io avrei replicato per iscritto e avrei fatto altre valutazioni”.