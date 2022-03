Sara Meloni vince la Richmond Park Half Marathon di Londra

Londra. Sara Meloni si trova in ritiro in Inghilterra, nel Lincolnshire, con il coach e papà Piernicola per allenamenti riguardanti il miglioramento di alcune lacune, capacità tecniche e nozioni strategiche di gara, in vista di appuntamenti importanti. Nel frattempo, Sara non sta rinunciando a momenti di relax, benessere e soprattutto studio.

Questa mattina, domenica 6 marzo, papà e figlia che da anni corrono insieme si sono presentati ai nastri di partenza di un cross country cronometrato, sulla distanza della mezza maratona, 21,0975 chilometri, con terreni erbosi, sentieri e una pendenza graduale per i primi due chilometri, con quattro giri totali intorno ad uno dei parchi più famosi di Londra. Si tratta della Richmond Park Half Marathon, che ha preso il via alle ore 9.

La ragazzina del Team Endurance di Borghetto Santo Spirito non è nuova a questo tipo di imprese. Nonostante rallentamenti di ritmo imposti da Piernicola, le condizioni meteo avverse con temperature rigide e il tipo di terreno a tratti molto fangoso, Sara ha chiuso la gara col tempo di 1 ora e 35 minuti, classificandosi prima donna assoluta.

Sara e Piernicola Meloni in azione

Il trofeo