Santa Corona, Seppone: “Bene l’impegno pubblico di Toti, ora si passi dalle parole ai fatti”

Pietra Ligure. “Sono esattamente le parole che volevamo sentire quelle pronunciate nel pomeriggio di ieri dal presidente Giovanni Toti nel corso della speciale seduta consiliare convocata per discutere del futuro del Santa Corona alla luce degli importanti finanziamenti annunciati per la riqualificazione dell’ospedale. Il nosocomio pietrese è patrimonio di tutti i liguri e deve restare un hub di riferimento per il territorio”. Lo dichiara il consigliere comunale di minoranza e capogruppo di “PietraAttiva” Nicola Seppone, che ieri ha partecipato alla seduta consiliare convocata al cinema teatro comunale di Pietra Ligure.

Nel corso della seduta, il presidente Toti ha illustrato la road map per il potenziamento del Santa Corona: “Non solo sono stati confermati i 145 milioni di euro già annunciati per la riqualificazione della struttura – spiega Seppone -, ma l’assessore regionale si è spinto oltre presentando un piano per il potenziamento dell’offerta, per l’assunzione di nuove figure sanitarie, per l’ammodernamento tecnologico e per l’insediamento di una casa della comunità. Confermata anche l’importante riapertura del punto nascite entro l’estate”.

“L’impegno pubblico preso da Toti nel corso di un consiglio comunale aperto – prosegue l’esponente di minoranza – è indubbiamente un bel segnale che fa ben sperare. Quello presentato ieri del governatore ligure è un programma molto ambizioso la cui cifra di realizzazione finale sfonda i 160 milioni di euro. Tutti obiettivi importanti, come la conferma della vocazione per l’emergenza-urgenza, la volontà di far crescere la cura e la ricerca e il potenziamento della neuro-riabilitazione e della neuro-scienza. Dopo mesi di attesa e di incertezze sul futuro del Santa Corona, oggi possiamo sicuramente guardare al presente e al futuro con più ottimismo”.

Il programma presentato dal presidente Toti per la riqualificazione del nosocomio pietrese andrà di pari passo con gli investimenti previsti dal Pnrr (2022/2026). L’assessore alla Sanità ligure ha fatto sapere che la firma per l’accordo di programma è prevista prima dell’estate, tra maggio e giugno. Sulle tempistiche di realizzazione della casa di comunità, sempre Toti ha spiegato che potrebbe vedere la luce entro un paio di anni: “Ieri – conclude Seppone – siamo usciti dal consiglio comunale soddisfatti, ma già da oggi inizierà un lavoro di monitoraggio affinché gli impegni presi non si perdano nel vuoto. Grazie alla stretta collaborazione tra maggioranza e opposizione è stato raggiunto un risultato importante per Pietra Ligure e per tutto il ponente ligure. Nel corso del mio intervento ho voluto ribadire il mio grazie al sindaco Luigi De Vincenzi. Anche grazie a lui e alla sua stretta collaborazione con le minoranze a difesa del Santa Corona ieri abbiamo potuto scrivere insieme una bella pagina di politica locale”.