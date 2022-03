Pietra Ligure. Confermato, ma posticipato di qualche ora il consiglio comunale di Pietra Ligure che avrà come oggetto il futuro dell’ospedale Santa Corona e a cui parteciperà di persona anche il presidente Giovanni Toti. La seduta, che sarà aperta al pubblico e a cui potranno partecipare tutti i sindaci del territorio, si terrà lunedì al cinema- teatro comunale Guido Moretti, non alle 11 (come inizialmente previsto), ma alle 15.

Ad annunciarlo è il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi che in una nota spiega che il consiglio è stato ritardato per “cause di forza maggiore”. Durante la seduta, specifica, si discuterà della “riqualificazione dell’ospedale alla luce dei prospettati finanziamenti di Regione Liguria e dell’Inail”

Un incontro atteso dal parlamentino pietrese dal 30 luglio 2021, data in cui il consiglio comunale approvò all’unanimità un documento in cui Toti veniva invitato a intervenire ad una seduta pubblica per confrontarsi e illustrare le prospettive progettuali alla luce dei finanziamenti annunciati dallo stesso governatore. Alla seduta erano stati invitati anche i sindaci di tutti i Comuni del ponente ligure, da Noli sino al confine di Stato.

Per la riqualificazione dell’ospedale pietrese sul tavolo ci sarebbero 145 milioni di euro per due lotti di interventi. Una cifra enorme così suddivisa: 60 milioni deliberati da Regione Liguria in merito agli indirizzi programmatori in materia di ristrutturazione sanitaria e ammodernamento tecnologico (nello specifico, un totale di 115,890 milioni stabiliti con delibera del Cipe, 60 dei quali destinati al nosocomio pietrese). I restanti 85 milioni derivano dalla programmazione dell’Inail per la realizzazione di opere pubbliche di interesse sanitario.

Cifre su cui il consiglio comunale pietrese si era espresso all’unanimità in questo modo: “Le ingenti risorse consentiranno la totale riqualificazione dell’intero nosocomio, oltre che un sensibile miglioramento e potenziamento dell’offerta ospedaliera, in termini di strutture, di funzioni specialistiche e di avanguardia tecnologica, tali da restituirgli e rafforzare il suo ruolo di eccellenza nel panorama sanitario ligure e nazionale. La complessiva e sostanziale riqualificazione è rilevante non solo per il Comune di Pietra Ligure, cui competono anche implicazioni urbanistiche conseguenti, ma per tutto il territorio del ponente ligure”.