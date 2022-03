Santa Corona, Grande Liguria a Toti: “Vogliamo fatti, non solo promesse”

Pietra Ligure. “Toti, noi non intendiamo ringraziarla per averci concesso, dopo mesi che veniva richiesto, l’incontro a Pietra Ligure, perché un suo dovere. Ci perdonerà se non crediamo a una sola delle sue mirabolanti promesse, in quanto, purtroppo, ci ha abituato a promettere e non mantenere, abitudine purtroppo molto in voga tra la classe politica”. A dirlo rivolgendosi al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti è Grande Liguria.

“La manifestazione di Albenga è figlia di promesse non mantenute e di poca chiarezza su tutta la vicenda. Aveva detto che la chiusura del punto nascite sarebbe stata di pochi mesi, al massimo tre o quattro – proseguono -, tesi ripetuta dal Presidente delle commissione sanità e da autorevoli politici locali. Sono trascorsi 489 giorni e il punto e nascite è ancora chiuso occupato tra l’altro dai pazienti del polio a causa della crepa sul soffitto che ha reso indispensabile il trasferimento dei degenti”.

“Ci perdonerà se questo volta non ci fidiamo e facciamo come San Tommaso: vogliamo vedere i fatti concreti. Il tempo è galantuomo e saprà dare risposte perché non basta dire ‘caschi il mondo’. Noi cittadini – concludono – quando facciamo una promessa la manteniamo sempre e non abbiamo bisogno di iperbolici esempi perché per noi è naturale onorare la parola data”.