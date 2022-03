Santa Corona, Ciangherotti denuncia: “Donna con omeri rotti rimandata a casa in attesa della sala operatoria disponibile”

Albenga. “L’ultimo caso è quello di una pensionata albenganese: cadendo in casa si è rotta entrambi gli omeri. Ma ecco l’imprevisto. Dopo essere stata trasportata in ospedale al Santa Corona è stata rimandata a casa in attesa di essere operata appena le sale operatorie saranno disponibili. Nulla da eccepire sulla professionalità dei chirurghi in servizio a Pietra Ligure, che sicuramente trascorrono più ore dell’orologio in sala operatoria per smaltire le liste d’attesa, ma forse attivando una divisione di ortopedia ad Albenga, (come già era presente fino a dieci anni fa), probabilmente, tutto questo si sarebbe potuto evitare. Un reparto ‘bis’ ad Albenga sarebbe senz’altro d’aiuto a quello dell’ospedale di Pietra Ligure”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia che ancora una volta sottolinea “l’esistenza di una falla nel sistema sanitario ligure”.

“Infatti, come se non bastasse, la stessa Alisa ha comunicato una crescita esponenziale di accessi nei Pronto Soccorso della Liguria – dice Ciangherotti – E’ Angelo Gratarola, coordinatore DIAR Emergenza-Urgenza di Alisa a riferire che ‘l’incremento degli accessi è la conseguenza della mancanza della medicina di famiglia a supporto della popolazione nel fine settimana. Ad appesantire la situazione è una leggera ripresa dei casi di Covid, per lo più per casi senza significativa sintomatologia, ma talvolta associati ad altre patologie e per i quali si rende comunque necessario l’accesso ai Pronto Soccorso'”.

Per Eraldo Ciangherotti una soluzione esiste: “E’ indispensabile riorganizzare la rete sanitaria per garantire sempre e comunque l’assistenza ai cittadini che si rivolgono alle strutture ospedaliere. Rimodulare i servizi è sicuramente una delle priorità come quella di riaprire il Punto di primo intervento dell’ospedale di Albenga. Ciò per evitare di intasare il Pronto Soccorso di Pietra Ligure. Tra l’altro è lo stesso Gratarola a far emergere una problematica che denunciamo da tempo: ‘una quota di codici bianchi e verdi a bassa complessità contribuiscono a favorire il sovraffollamento dei Pronto Soccorso, laddove, in molti casi, sarebbe più opportuno per la popolazione fare riferimento a medici di famiglia e pediatri'”.

“A mio avviso dunque il Ppi potrebbe essere un servizio utile per evitare di mandare in tilt la struttura d’emergenza. La stessa riflessione vale per ortopedia. Con una divisione attiva ad Albenga verrebbe evitato di dover rimandare a casa le persone che si rivolgono al Santa Corona in attesa di essere operate”, conclude.