Santa Corona, Carrara: “Ruolo fondamentale e centrale nella sanità del ponente ligure”

Pietra Ligure. “In un momento in cui non passa giorno in cui si leggono continue prese di posizione di carattere campanilistico o peggio, neofeudale, in cui vengono accampate e gridate ragioni per rendere funzionali ospedali a danno, in riduzione o, addirittura, dell’annullamento con la chiusura di Santa Corona è quanto mai opportuno intervenire per sottolineare l’approvazione del progetto di Toti sulla riqualificazione di Santa Corona, ma, soprattutto, ribadirne il ruolo centrale e fondamentale nell’offerta sanitaria di tutto il Ponente della Liguria. Nessun altro ospedale ha le caratteristiche, le potenzialità e “i numeri” di Santa Corona per garantire la salute dei Liguri”. A dirlo è il consigliere comunale di minoranza nel Comune di Pietra Ligure Mario Carrara.

Il consigliere Carrara nel prossimo consiglio comunale, che si terrà domani, presenterà un ordine del giorno in seguito all’intervento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti del 7 marzo scorso. Nel testo – si legge – “auspica che agli obiettivi illustrati venga data rapida, concreta attuazione ed evidenzia in particolare, l’inderogabilità del completamento e del potenziamento delle dotazioni ospedaliere del DEA di 2⁰ livello e, nei tempi più ravvicinati possibili, della riapertura del “centro nascite” ostetricia-ginecologia e del potenziamento del Pronto Soccorso”.

Carrara sottlinea “L’unicità del valore proprio dell’ospedale S.Corona, nell’ambito di tutto il Ponente della Liguria, per la sua lunga storia e fama di ospedale di specializzazioni mediche di primaria “eccellenza”; per la sua perfetta posizione “logistica” immediatamente prossima all’uscita autostradale e finitima con il suo svincolo; per le sue potenzialità dimensionali (oltre 16 ettari di superficie), che lo rendono il 2⁰ ospedale per dimensioni della Liguria e pure pienamente idoneo ad ospitare, non solo destinazioni specificamente ospedaliere, “ordinarie” e “superiori” come DEA di ll livello, ma anche sedi di studi medico-universitari e medico-universitario-specialistici, in coerenza con quanto programmato nella relazione del Presidente Toti e della deliberazione unanime del Consiglio Comunale di Pietra Ligure del 29 Novembre 2018″.