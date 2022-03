Santa Corona, Asl2: “Problema sedute operatorie legato a disponibilità personale anestesista”

Pietra Ligure. In relazione alla notizia pubblicata ieri sul nostro giornale riferita alla denuncia del consigliere comunale albenganese Eraldo Ciangherotti, l’Asl2 precisa: “Il problema della disponibilità di sedute operatorie non è legato alla struttura di ortopedia del Santa Corona, ma alla disponibilità del personale anestesista. Come è noto gli anestesisti sono state tra le figure professionali più impegnate nella lotta al Covid, e di conseguenza si è dovuto procedere, purtroppo, ad una rimodulazione degli interventi non urgenti ( gli interventi urgenti sono sempre stati garantiti)”.

“La paziente in questione – proseguono dall’azienda – è stata immediatamente visitata e classificata non urgente, e verrà quindi richiamata per l’intervento entro questa settimana seguendo le normali procedure aziendali di amministrazione delle liste di attesa. Peraltro la ASL2 sta procedendo a reintegrare gli organici non appena possibile. In questo periodo si sta provvedendo all’assunzione di ortopedici e si sta contestualmente procedendo all’assunzione di anestesisti e allo sviluppo di una sinergia con il Policlinico San Martino e l’Università di Genova sempre sulla stessa problematica”.

“Per quanto riguarda la gestione dei codici bianchi citata nel suddetto articolo – concludono – è già stata attivata una precisa attività di analisi e progettazione per portare questo tipo di attività sul territorio e sollevare di conseguenza i PS dalle attività meno urgenti, anche in considerazione della progettualità Pnrr. Il Pnrr prevede infatti lo sviluppo di modelli di presa in carico dei cittadini con percorsi integrati tra ospedale e territorio, attraverso la creazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità. Tale sviluppo porterà ad un potenziamento di fatto delle attività presenti nell’ospedale di Albenga, in sintonia ed in linea con i bisogni reali dei cittadini”.