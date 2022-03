Sanità, Tomatis (Fdi): “È una cosa seria. E le lotte intestine sono solo dannose”

Albenga. “Il campanilismo sul tema della sanità è dannoso. Le lotte intestine arrecano solo danni. Fratelli d’Italia e Pd ad Albenga, ad esempio, si sono schierate per un unico obiettivo: riaprire il pronto soccorso e garantire un servizio utile alla comunità”.

Lo ha dichiarato Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga non ha digerito la polemica politica tra Pd e FdI a Pietra Ligure dove “si guardano solamente a interessi cittadini senza avere una visione più ampia sulla rete sanitaria del Ponente”.

“I due ospedali, con caratteristiche diverse, ma complementari – ha proseguito Tomatis – possono coesistere. Il Santa Maria di Misericordia era stato svuotato dal Pd nel 2012 del pronto soccorso, oggi chi governa la città ha capito che questo servizio è indispensabile. Senza nulla togliere al Santa Corona credo che i due nosocomi, se efficienti, possano giocare un ruolo di primo piano per il Ponente”.

“Ecco perché la battaglia dei campanili ora non serve. Nessuno vuole assistere ad una progressiva chiusura dei reparti, allo smantellamento degli ospedali. Inutile in questo momento scendere al più basso livello con scambi di accuse. I due ospedali sono indispensabili per il comprensorio e un’unica voce potrebbe convincere la Regione a rispondere alle pressanti richieste della comunità”, ha concluso.