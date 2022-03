Sanità territoriale, incontri del consigliere regionale Brunetto (Lega) nelle strutture di psichiatria di Asl2

Liguria. “Oggi mi sono recato in visita alle strutture della Psichiatria di Ponente dell’Asl 2 accompagnato dal Dr. Pier Fabrizio Cerro, Direttore della S.C. Psichiatria Ponente CDA-SPCR afferente al Dipartimento Salute Mentale Dipendenze (DSMD) diretto dal Dr. Carrozzino. Ho visitato i reparti ospedalieri del Pad. Racamier , situato dentro l’Ospedale S. Corona di Pietra Ligure, che è costituito dal Centro Regionale per i Disturbi dell’alimentazione e dell’adolescenza (CDA) con dieci posti letto di riabilitazione intensiva ospedaliera, dedicati a pazienti provenienti da tutta la Regione, un Day Hospital diagnostico e riabilitativo e un ambulatorio multidisciplinare con un’equipe dedicata ai Disturbi del comportamento alimentare”. Lo ha comunicato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

“Successivamente ho visitato il SPCR ( Servizio psichiatrico di cure riabilitative) che ospita nove pazienti in fase post-acuta e che ha un posto riservato a pazienti minori e adolescenti con una stanza letto e un percorso dedicato. Infine, mi sono recato presso le strutture intermedie ( CT V Livi e CD V Frascaroli), rispettivamente un centro di cura residenziale con sei posti letto dedicati e un centro diurno per giovani e adolescenti”, ha proseguito.

“Sono strutture che lavorano in stretta sinergia, rivolte ai giovani con particolare riferimento agli esordi psichiatrici in età adolescenziale, dedicate a percorsi di valutazione e ad interventi precoci sulla crisi. Ritengo estremamente importante tenere alta l’attenzione su un settore così delicato come il malessere psichico in età giovanile che si manifesta in modi diversi e in maniera sempre più precoce. Importante – conclude – anche implementare i percorsi e l’integrazione tra le diverse strutture presenti e attive su questi disturbi.”