Sanità, Riolfo (Lega): “Maggiori risorse per riconoscimento economico a operatori di pronto soccorso”

Liguria. “La pandemia da Covid-19 ha acuito le difficoltà per medici, infermieri e Oss che svolgono turni massacranti per colmare la carenza di personale. E’ necessario, soprattutto in Liguria, assumere tutte le più idonee iniziative finalizzate a garantire l’attrattività della professionalità degli operatori di pronto soccorso”. A dirlo è il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.

“Oggi ho discusso l’interrogazione con la quale ho chiesto alla giunta regionale quali iniziative intende mettere in campo, nei confronti del Governo, per l’erogazione di maggiori risorse a favore degli operatori di pronto soccorso” spiega.

“L’assessore competente ha sottolineato che la conferenza delle Regioni ha già rappresentato al governo la necessità di incrementare tali risorse quali incrementi reali del fondo sanitario nazionale e non mere finalizzazioni” conclude Riolfo.