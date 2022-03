Sanità, Distilo: “No a competizione tra ospedale di Albenga e di Pietra. Lavorino in sinergia”

Albenga. “L’ospedale di Albenga in competizione con quello di Santa Corona. Così siamo riusciti a far passare l’unico messaggio che non doveva essere trasmesso”.

A dirlo è Diego Distilo, che prosegue: “Ho cercato in ogni modo di portare all’attenzione del presidente Toti, convocando la commissione sanità, quanto sia importante per il territorio l’ospedale di Albenga dichiarando nei miei interventi quanto sia importante che i due ospedali lavorino in sinergia e non in competizione. L’11 marzo, giorno della manifestazione scelto dal sindaco per poi essere portato alla condivisione delle società di volontariato, ci sarà la manifestazione per l’ospedale di Albenga facendo passare un messaggio ai cittadini non corretto, ovvero la richiesta di riapertura del pronto soccorso di Albenga quando il sindaco in prima persona, e a seguire tutti gli altri, sanno benissimo che tecnicamente non sia possibile”.

“Ho sognato una manifestazione diversa fatta da tutti e due gli ospedali insieme, dove un intero territorio chieda sinergia sanitaria con programmazione puntuale scegliendo il luogo più adatto, per numeri di popolazione residente, dove mantenere il pronto soccorso – riprende Distilo -. Ho sognato una manifestazione che partisse davvero dal territorio e non con una data scelta dal sindaco, lanciandola sui giornali giorni prima, facendola poi diventare scelta delle associazioni. Ho sognato una manifestazione dove poteva essere difesa l’unica cosa reale dei cittadini di Albenga la riapertura del punto di primo intervento e non una manifestazione usata per una richiesta che non potrà essere attuata ovvero la riapertura del pronto soccorso. Ho sognato una manifestazione che potesse realmente portare all’attenzione anche dei media nazionale e non una passeggiata in città”.

“I cittadini devono sapere che faranno una marcia per una causa che allo stato attuale non è praticabile. Proprio per questi motivi non parteciperò alla manifestazione rimanendo sempre il primo difensore dell’ospedale di Albenga nelle sedi dove potrò fare sentire la mia voce – conclude Distilo -. Contestualmente a quanto sopra chiedo al presidente Toti di riaprire il punto di primo intervento il prima possibile per permettere al nostro territorio la sicurezza che ci manca”.