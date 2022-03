Sanità, Ciangherotti (FI): “145 milioni per Santa Corona? A De Vincenzi non importa fare economia con soldi pubblici”

Albenga-Pietra. “Spendere 145 milioni per l’ammodernamento del Santa Corona? Una follia. Ed è singolare che un sindaco di grande esperienza come Luigi De Vincenzi non se ne renda conto. O forse lo sa bene, ma tutto sommato non gli importa perché c’è da portare a casa un risultato per farsi bello agli occhi dei suoi elettori. Da primo cittadino al suo terzo mandato e da ex consigliere regionale del Partito Democratico che per diversi anni ha incassato le generose indennità del ruolo, De Vincenzi dovrebbe conoscere bene il significato di buona amministrazione dei soldi pubblici”.

Sul futuro del Santa Maria di Misericordia e del Santa Corona, il consigliere comunale albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti entra a gamba tesa e chiama in causa direttamente il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“A quanto pare – sostiene Ciangherotti – per il sindaco De Vincenzi è più conveniente spendere 145 milioni per riqualificare il Santa Corona rispetto all’ipotesi di investire poco più della metà della stessa cifra per raddoppiare un ospedale moderno come il Santa Maria di Misericordia. Da che parte sta il sindaco di Pietra Ligure? Punta a far risparmiare i cittadini liguri ottimizzando le risorse a disposizione oppure, molto semplicemente, fa un ragionamento di convenienza solo per il suo tornaconto elettorale?”

Ciangherotti invita il primo cittadino pietrese a chiarire la sua posizione: “De Vincenzi è preoccupato delle polemiche che secondo lui potrebbero innescare ‘sterili e dannose competizioni tra l’ospedale di Albenga e di Pietra Ligure’, ma intanto spera di portarsi a casa 145 milioni di euro per il Santa Corona fregandosene, di fatto, se un domani il comprensorio ingauno resterà senza pronto soccorso”, sottolinea l’esponente forzista.

“La verità è che De Vincenzi, nonostante la sua finta diplomazia di pura convenienza, sta dimostrando di essere il primo a porre in essere ragionamenti di parte – conclude Ciangherotti -. Nei suoi comunicati riconosce che il Santa Maria di Misericordia è una struttura moderna rispetto al Santa Corona, ma allo stesso tempo si dimentica del significato di buona amministrazione quando si tratta di decidere come investire i soldi pubblici. Un modo di ragionare davvero incomprensibile, soprattutto da parte di un politico ‘democratico’ come lui”.