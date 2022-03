Sanità, Ciangherotti: “Brunetto difende Santa Corona? Normale ci ha lavorato e raccolto voti”

Albenga. “L’amico Brunetto ha prestato servizio presso l’ospedale Santa Corona e quando ha deciso di candidarsi alle regionali i voti del nosocomio pietrese gli hanno fatto, giustamente, molto comodo. Ecco perché la sua posizione a difesa dell’ospedale di Pietra Ligure non deve stupire. In verità le parole dell’esponente leghista lasciano fortemente perplessi per un altro motivo. Brunetto vuole insegnare ai cittadini del comprensorio ingauno che i campanilismi non servono. Detto da lui, tuttavia, francamente fa abbastanza sorridere. Anche perché la sua breve e scarsamente incisiva parabola politica fuori dalla giunta regionale si è concretizzata anche grazie alla difesa dell’ospedale Santa Corona. Il conflitto di interessi qui non è grande. È enorme”. È pungente la critica di Eraldo Ciangherotti, esponente delle minoranza albenganese, rispetto alle dichiarazioni di Brunello Brunetto, il consigliere regionale della Lega e presidente della commissione salute e sicurezza sociale che nella giornata di ieri ha voluto ribadire l’impossibilità di trasferire il Dea di II livello da Pietra Ligure ad Albenga.

Secondo Ciangherotti le parole di Brunetto sarebbero palesemente di parte: “Probabilmente – spiega il consigliere di Forza Italia albenganese -, l’ex primario e anestesista della Lega sta disperatamente cercando di recuperare la fiducia del comprensorio pietrese. Mettendomi per un attimo nei suoi panni, capisco quanto possa essere imbarazzante dover dare spiegazioni ai cittadini a cui hai chiesto il voto e ai quali di fatto non sai come giustificare la non riapertura del punto nascite a distanza di oltre 500 giorni dalla chiusura”.

“Se Brunetto vuole rendersi in qualche modo utile alla sanità territoriale – prosegue Ciangherotti -, provi a spiegare al governatore e assessore alla Sanità ligure Giovanni Toti le reali esigenze dei cittadini del comprensorio ingauno. Provi a chiarirgli anche un concetto semplice, come quello che sta leggendo ovunque in questi giorni. Perché ‘#senzaprontosoccorsosimuore’ non è solo un hashtag, ma è una triste verità. Ad Albenga oggi non possiamo nemmeno contare su un punto di primo intervento. È troppo facile parlare quando i problemi non ti toccano o non ti possono toccare”.

Il consigliere albenganese conclude il suo intervento con un invito rivolto a Brunetto: “La lezione sul campanilismo del professor Brunetto la rispediamo al mittente invitandolo a ripresentarsi quando sarà più preparato sul tema. La proposta di trasferire il Dea di II livello ad Albenga non va a genio a Brunetto per ovvi motivi. Brunetto fa solo finta di non vedere la folle idea di spendere 145 milioni per la riqualificazione del Santa Corona, quando sa bene che per raddoppiare Albenga basterebbe 1/3 di quella cifra. Questa non è fantascienza, ma politica fatta nell’interesse dei cittadini. Ma Brunetto, proprio come Toti, ha un solo obiettivo da salvaguardare. Il tornaconto elettorale”.