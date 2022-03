San Cipriano, mister Siri carica i suoi: “Contro lo Speranza un punto guadagnato, dobbiamo essere meno nervosi”

Savona. Domenica 27 febbraio allo stadio Augusto Briano dalle ore 15:05 è andato in scena uno dei match valevoli per la diciottesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. A sfidarsi sono state Speranza e San Cipriano, due ottime formazioni capaci di dare vita ad una gara ricca di emozioni conclusasi sull’1-1.

Al termine dell’incontro non sarebbe potuto mancare il commento di mister Siri, tecnico dei genovesi il quale ha esordito dichiarando: “Oggi è stato un punto guadagnato per entrambe le squadre. Ci tengo a fare i miei complimenti allo Speranza e al suo allenatore che, nonostante l’inferiorità numerica, ha sempre saputo rimanere in partita. Il pareggio per noi è un punto guadagnato in chiave playoff, una lunghezza che ci permette inoltre di mantenere il passo di Campese e Savona”.

In seguito l’allenatore ha sottolineato come la strada verso il raggiungimento dell’obiettivo dei biancocelesti sia ancora lunga, sette incontri da disputare al massimo senza mai perdere la concentrazione. “Dovremo restare concentrati ed essere meno nervosi – ha chiosato Siri – Veniamo da 11 partite senza sconfitte e da una semifinale di Coppa conquistata, stiamo vivendo un ottimo periodo”.

Successivamente l’allenatore ha poi reso noto che, secondo lui, sia il San Cipriano che lo Speranza avrebbero meritato l’intera posta in palio, un qualcosa di non verificatosi a causa degli episodi. Il tecnico infine ha elogiato alcuni suoi giocatori tra i quali Simone Vulpes e Nicolò Lipani, interpreti chiave di una formazione quadrata e di qualità. È così terminata l’intervista a Gianni Siri, mister del San Cipriano pronto adesso ad affrontare la Vadese in seguito al turno di riposo previsto per questo weekend.