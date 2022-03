Sale sul bus per scappare dal compagno violento, lui la insegue e la prende a pugni: arrestato

Carcare. Stanca dei ripetuti maltrattamenti, decide di scappare dal compagno violento, ma lui la insegue, sale sul bus e la prende a pugni nel volto, causandole otto giorni di prognosi.

È questo quanto successo ieri sera su un pullman partito da Pallare, luogo di residenza dei due, e diretto a Carcare. Insieme alla coppia, ad assistere all’aggressione anche la figlia piccola e l’autista, gli unici presenti in quel momento sul bus.

Per fortuna, una pattuglia della stazione di Carcare ha notato i due che stavano litigando e i militari, insospettiti, sono riusciti a fermare il mezzo. Hanno così provveduto ad identificare l’uomo: si tratta di un 26enne, operaio edile originario di Skutary in Albania. La donna, invece, una 21enne di Pallare.

In seguito all’accaduto, il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri. Ora si trova nel carcere di Genova Marassi, come disposto dal sostituto procuratore Ferro.

Non una prima volta per il giovane, già in passato si era reso protagonista di eventi simili: ha, infatti, dei precedenti per violenze e maltrattamenti a scopo passionale, sempre commessi contro la stessa compagna.