Sabato 19 marzo la Milano-Sanremo: ecco gli orari di passaggio e tutto quello che c’è da sapere

Savona. Possibili disagi alla viabilità ordinaria e provinciale, sabato 19 marzo, in concomitanza con la 113esima edizione della Milano-Sanremo, la “Classica di Primavera” che apre il calendario ciclistico stagionale.

Quest’anno il percorso avrà una lunghezza di 293 chilometri e, come di consueto, attraverserà le province di Milano, Pavia, Alessandria, Genova, Savona e Imperia. Per quanto riguarda il savonese, i corridori percorreranno la via Aurelia da un capo all’altro della provincia.

Secondo disposizioni degli organizzatori, “la strada resterà chiusa al traffico a partire da 40 minuti prima del passaggio dei corridori e per qualche minuto dopo“.

Previste modifiche anche per il trasporto pubblico locale di TPL Linea a seguito delle chiusure temporanee delle strade interessate dalla corsa ciclistica (QUI i dettagli).

L’orario di transito sul territorio dei vari comuni dipende dalla velocità media dei concorrenti (la crono tabella si basa su 3 possibilità, media di 43, 41 o 39 km/h), ma anche da altri fattori come le condizioni meteo ed eventuali imprevisti lungo il tragitto della corsa.

Ad una velocità media di 43 chilometri orari, i ciclisti passeranno a Varazze alle 14.08, a Savona alle 14.24, a Finale Ligure alle 14.56, a Loano alle 15.08, ad Albenga alle 15.20, a Laigueglia alle 15.33. Ad una velocità media di 41 chilometri orari, i ciclisti passeranno a Varazze alle 14.20, a Savona alle 14.36, a Finale Ligure alle 15.10, a Loano alle 15.22, ad Albenga alle 15.35, a Laigueglia alle 15.48. Ad una velocità media di 39 chilometri orari, i ciclisti passeranno a Varazze alle 14.33, a Savona alle 14.50, a Finale Ligure alle 15.25, a Loano alle 15.38, ad Albenga alle 15.15, a Laigueglia alle 16.05.

Gli orari completi di passaggio dei ciclisti sono riportati nella tabella QUI di seguito. La Polizia Locale invita la cittadinanza “a utilizzare il proprio veicolo solo in caso di estrema necessità o urgenza causa per evitare ingorghi e lunghe attese”.

Disagi anche in autostrada: chiusa l’uscita di Masone, chi è diretto a Ponente dovrà allungare fino ad Ovada

Per consentire il passaggio della Milano Sanremo, sarà chiusa – indicativamente tra le ore 12.30 e le 14 – l’uscita di Masone sia per i veicoli provenienti da Genova che per quelli provenienti da Gravellona Toce. Un disagio che si unisce a quello già annunciato nei giorni scorsi. Nei prossimi weekend, infatti, chi sull’A10 proviene da Genova ed è diretto verso Savona, verrà obbligatoriamente deviato sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Alessandria/Gravellona.

Con la chiusura dello svincolo di Masone negli orari sopraindicati, dunque, dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire alla stazione di Ovada e rientrare dalla stessa in direzione A10 / Savona.

Per il resto del fine settimana invece, dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire invece alla stazione di Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10 / Savona. In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l’uscita sulla A10 alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla stessa A10 ad Arenzano, per proseguire verso Savona, compatibilmente con il passaggio della corsa nei tratti dei Comuni interessati.

Si ricorda che sulla SS1Aurelia è presente il divieto di circolazione ai veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate; pertanto, tali mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Savona, dovranno immettersi sulla A26, uscire a Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10 / Savona.

Chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante ed è diretto verso Savona, potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure, immettersi sulla A10 verso Savona e seguire l’itinerario sopra descritto.

I lavori, che interessano la galleria “Madonna delle Grazie II”, rientrano nel piano di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura in atto sulla rete ligure e, per la tipologia di intervento, richiedono la chiusura continuativa, dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì, del tratto di A10 compreso tra il ramo di immissione dalla A10 verso la A26 provenendo da Genova e il ramo di immissione dalla A26 verso la A10 in direzione Savona.

In accordo con il MIMS e con le istituzioni locali, a partire dalle ore 00 di sabato 12 marzo fino alle ore 24 di domenica 10 aprile sarà attiva l’esenzione del pedaggio del tratto di A26 compreso tra l’allacciamento con la A10 e Masone per tutti i percorsi: con uscita alla stazione di Masone e per i quali è previsto l’attraversamento del tratto di A10 compreso tra Genova Pegli e Genova Pra’; con ingresso alla stazione di Masone e con uscita presso una qualsiasi delle stazioni della A10 comprese nel tratto Arenzano-Ventimiglia e della Torino Savona. L’esenzione sarà automaticamente applicata al momento del pagamento, indipendentemente dalla modalità utilizzata.