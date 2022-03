Rubano un cellulare e alcune bottiglie di vino, poi aggrediscono gli agenti: arrestati dalla Polizia

Savona. Ieri sera i poliziotti delle Volanti hanno arrestato a Savona due cittadini di origine magrebina con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. Il doppio fermo è avvenuto durante l’attività predisposta dalla Questura in varie zone della città per potenziare i servizi di prevenzione e controllo del territorio.

Intorno alle 20.30 di ieri è giunta sul numero di emergenza 112 una segnalazione relativa al furto di un cellulare da parte di due individui. Giunti sul posto (vicino al centro commerciale di via Cimarosa) i poliziotti hanno fermato due sospettati trovandoli in possesso del telefonino in questione, sottratto dalla tasca di un ragazzo. I due, inoltre, sono stati trovati in possesso di alcune bottiglie di vino, poi risultate sottratte poco prima ad un supermercato sito nelle vicinanze.

Condotti in questura i due hanno tenuto un atteggiamento ostile e aggressivo nei confronti degli operatori che a fatica sono riusciti a contenerli. I due hanno anche causato lesioni ad un agente.

Dai riscontri effettuati è emerso che i due stranieri erano già stati denunciati all’autorità giudiziaria sabato sera, da un altro equipaggio della Volante con le accuse rispettivamente di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e inosservanza della normativa sull’immigrazione.

Gli arrestati, dopo gli atti di rito sono stati posti a disposizione della magistratura.