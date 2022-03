Ruba il cellulare ad un passante e fugge di corsa: i carabinieri lo fermano e lo arrestano

Savona. Approfitta di un momento di distrazione di un passante per strappargli il cellulare dalle mani e poi fuggire di corsa. La vittima non lo perde di vista e allerta i carabinieri che riescono a fermarlo.

È questo quanto successo ieri pomeriggio in via Collodi a Savona. Il ladro è un 33enne di origine nigeriana, già noto alle forze dell’ordine.

Grazie all’intervento immediato dei carabinieri di Albisola, il ragazzo è stata subito fermato. Inizialmente, negava di aver commesso il furto, sostenendo che il telefono fosse il suo, ma alla richiesta dei militari non sapeva nemmeno fornire il numero della sua utenza o sbloccare lo schermo del telefono. A questo punto, il giovane ammetteva il reato e veniva accompagnato in caserma per i successivi accertamenti.

Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre l’arrestato dovrà rispondere di furto con strappo e verrà giudicato in data odierna con rito direttissimo.