Rocchettese assalto al vertice, Gallione non si accontenta: “Stagione buona che può diventare ottima”

La Rocchettese sta vivendo una stagione con i fiocci. I ventinove punti conquistati fino a questo momento consentono alla squadra di occupare la quarta posizione in classifica, che al momento garantirebbe la disputa dei play. Domenica, i rossoblù sono attesi dalla partita contro il Plodio. L’occasione è ghiotta: vincere significherebbe scavalcare gli avversari e scalare almeno una posizione in classifica, a seconda di cosa farà il Dego, impegnato contro la formazione “b” della Carcarese.

Il difensore Andrea Gallione fa il punto dell’umore in casa Rocchettese: “Parlare prima di una partita di questo tipo e a così poco dalla fine della stagione regolare è molto difficile. L’annata a mio parere non è ancora ottima ma sicuramente molto buona, tanto dipenderà dalle ultime prestazioni. Dovremo giocare senza paura e timore in quanto abbiamo già fatto vedere il carattere di questa squadra nell’arco del campionato. Carattere che secondo me è una delle armi a nostra disposizione e dobbiamo tirarlo fuori domenica a Plodio”.

La Rocchettese è tornata a disputare una campionato di vertice come non faceva dal 2018, anche per colpa della pandemia che ha mozzato gli ultimi due tornei. Grande parte del merito è da attribuire all’allenatore Mario Croci: “Sul mister sinceramente ho poco da dire – prosegue Gallione – in quanto per lui parlano i fatti, era da quando sedeva Pansera in panchina che non si arrivava alle ultime partite con qualcosa ancora in palio. È bello e stimolante poter affrontare la fine del campionato con la motivazione al massimo”.

“Penso che domenica sarà una bella partita, con due squadre che lotteranno per l’intera posta in palio. La rosa del Plodio la conosciamo tutti, è di primo piano ma noi abbiamo dimostrato di poter combattere con tutte le squadre alla pari, anche l’Albissole ha sudato le proverbiali sette camicie per batterci. Chiaramente, se devo fare un nome di un avversario da tenere d’occhio dico Andrea Costa, in quanto ottimo goleador ma prima ancora è per me un vero amico”, conclude il difensore valligiano.