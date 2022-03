Rivoluzione verde a Borghetto: in autunno un nuovo bosco da 800 alberi in pieno centro

Borghetto Santo Spirito. In autunno un nuovo bosco da 800 alberi in pieno centro a Borghetto.

Lo scorso anno l’amministrazione comunale di Borghetto, mettendo a disposizione un’area di circa 12.000 mq, aveva sottoscritto un protocollo di intesa con l’azienda “AzzeroCO2”, società costituita da Legambiente e Kyoto Club, promotrice di una campagna nazionale che offre ad aziende ed enti pubblici la possibilità di contribuire attivamente alla riduzione della quota di emissioni clima alteranti in atmosfera, attraverso progetti mirati a neutralizzarne il carico ambientale e tramite questa aderire al progetto “Mosaico Verde” che ha come obiettivo la “riforestazione e riqualificazione ambientale di aree verdi nel territorio comunale”.

Nei giorni scorsi, la società AzzeroCO2 ha acquisito la volontà di un investitore privato che ha scelto proprio l’area di Borghetto per mettere a dimora circa 800 alberi in una porzione di territorio attualmente spoglia sita all’interno dell’area urbana. Ma non solo, l’investitore si occuperà della loro manutenzione per almeno due anni.

Tutto nacque nel 2019 in seguito alla partecipazione ad un convegno tematico dell’assessore al Verde Pubblico Alessio D’Ascenzo, durante gli Stati Generali del Verde Pubblico, evento Nazionale di confronto e innovazione inerente la materia, che hanno avuto luogo nella città di Torino.

“Questa amministrazione – dichiara l’assessore D’Ascenzo – ha sempre attuato la politica di rafforzare il proprio impegno per la sostenibilità ambientale, adottando strategie e azioni finalizzate all’incremento degli spazi verdi e a una migliore gestione degli stessi, con l’obiettivo di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, riducendo la propria vulnerabilità ai rischi di allagamento, dissesto idrogeologico, aumento delle isole di calore, diminuzione delle emissioni di CO2 e miglioramento della qualità dell’aria”.

“Una grandissima opportunità per il nostro paese – prosegue il sindaco Giancarlo Canepa – di cui potranno beneficiare anche e soprattutto le generazioni future. Ogni amministrazione ha il dovere di lavorare al presente ma compiendo azioni volte a dare risposte anche ai cittadini di domani. Dall’inizio del nostro mandato avevamo adottato la buona pratica di piantare almeno due alberi per ogni pianta che, nostro malgrado per motivi di sicurezza o salute, abbiamo dovuto abbattere. Ora, grazie a questa opportunità, compiamo un importante e decisivo passo in avanti nella valorizzazione ambientale del territorio. Borghetto avrà un nuovo bosco, un grande parco alberato, a disposizione di tutti i cittadini con conseguenti benefici di sostenibilità ambientale, salubrità e qualità della vita”.

L'area interessata dall'intervento

Tutti i dettagli del progetto e degli enti che vi hanno aderito sono reperibili sul sito.