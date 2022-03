“Risposte insufficienti”, confermato lo sciopero di Tpl Linea per lunedì

Savona. “Solo intenzioni verbali da parte dell’Azienda che non sono sufficienti a sospendere lo sciopero”. Arriva la conferma da parte dei sindacati: motori spenti dopodomani per i mezzi di TPL Linea.

“Le segreterie di SIAL-COBAS e CUB sostengono la lotta dei lavoratori di TPL Linea, che a fronte di risposte insufficienti da parte della Presidenza aziendale sulle loro problematiche – spiegano – sono costretti a scioperare il prossimo lunedì ventuno marzo”.

Nulla di fatto giovedì scorso. “Incontro tardivo il diciassette, dopo due mesi di tempo utile, la mancanza di impegni scritti, ad esempio sulle assunzioni e in particolare sulla esternalizzazione del reparto lavaggio, da valutare nelle assemblee con i lavoratori, ma solo verbali e di intenti non consentono la revoca dello sciopero” sottolineano i sindacati, che aggiungono anche un “apprezzamento per la positiva intesa tra Comuni e Provincia per la firma dei patti parasociali e dello Statuto dello scorso giovedì”.

Lunedì dunque sciopero dei mezzi pubblici di Tpl Linea: sarà dalle 10.15 alle 14.15.