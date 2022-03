Riqualificazione e tutela del centro storico di Borgio Verezzi, approvato in Regione il PUC

Borgio Verezzi. E’ stato approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola il Piano Urbanistico Comunale di Borgio Verezzi. “Prosegue il nostro impegno per uno sviluppo armonico del territorio ligure – commenta l’assessore Marco Scajola -. Il Puc di Borgio Verezzi è finalizzato principalmente a consentire interventi volti alla riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente”.

“L’obiettivo di Regione Liguria è quello di ridurre al massimo il consumo di suolo, grazie al recupero di edifici esistenti, è possibile riqualificare aree cittadine in stato di abbandono, valorizzandole – aggiunge Scajola -. Il piano, inoltre, prevede la tutela delle peculiarità dei suggestivi centri storici di Borgio e di Verezzi, per conservare il nostro patrimonio storico, che rappresenta un importante valore culturale da tramandare. Infine, il Puc prevede il potenziamento di aree verdi, che miglioreranno la vivibilità del borgo ligure e consentiranno di praticare attività ludiche e sportive all’aperto. Atti concreti per una Liguria più bella, più green e più vivibile per cittadini e turisti”.

“L’approvazione del Puc in giunta regionale – aggiunge il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino – il passaggio determinante, e finale, del percorso mirato alla riqualificazione e protezione del nostro territorio. Tanti hanno collaborato a questo risultato, a tutti il nostro ringraziamento. Un grazie speciale alla Regione, ai suoi funzionari e all’assessore Scajola che ci sono sempre stati vicini in questi anni”.

“Adesso possiamo guardare avanti su basi solide e condivise. Potremo dare soluzione a situazioni critiche come quelle dell’ex hotel lido e dell’Rta di via Trento Trieste, avviare il percorso operativo per la passeggiata a mare e per le piazze da migliorare. Questo importante risultato – conclude Dacquino – ci dà anche ulteriore fiducia negli impegni che stiamo prendendo in questi giorni : gli interventi di rigenerazione urbana e il relativo parco , il Pnrr linea B per i piccoli borghi e la scuola materna”.