Ricorso ospedale Cairo, Regione durissima: “Se passa saltano i 10,5 milioni di investimenti”

Liguria. Regione Liguria “prende atto del ricorso contro la delibera di giunta regionale sulla realizzazione di un ospedale di Comunità al San Giuseppe di Cairo, in attuazione del PNRR, e qualora fosse coronata da successo, determinerebbe un passo indietro della risposta sanitaria che si sta costruendo per la Val Bormida”.

In attesa della manifestazione “Abbracciamo l’ospedale”, in programma sabato 9 aprile, non si placa la tempesta attorno al futuro dell’ospedale San Giuseppe di Cairo. Alcuni consiglieri comunali cairesi e dal comitato sanitario Val Bormida hanno presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato per chiedere l’annullamento della delibera della Giunta regionale sulla realizzazione di un ospedale di Comunità al San Giuseppe di Cairo, in attuazione del PNRR.

“Ripristinare il presidio sanitario di una volta – prosegue la nota della Regione – significherebbe infatti ridurre in maniera significativa il tasso di copertura dei bisogni di salute reali della popolazione: a fronte di un vecchio modello di offerta sanitaria in grado di soddisfare le esigenze di 6 cittadini su 10, il nuovo modello che verrà realizzato attraverso gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza punta a rispondere a oltre l’80% dei bisogni attuali e futuri dei residenti. Ripristinare il presidio sanitario di una volta significherebbe anche rinunciare ai 10,5 milioni di euro di investimenti previsti per il nuovo modello di offerta sanitaria, obbligando la Regione ad allocarli diversamente per rispettare le finalità e i tempi del PNRR. Regione Liguria auspica quindi che anche l’evidenza di dati come questi possa contribuire a determinare la decisione di chi sarà chiamato a pronunciarsi sul ricorso”.