Ricerca assistenti domiciliari ad Albenga, Tomatis (Fdi) tuona: “Bando flop e gara deserta”

Albenga. “Il servizio di assistenza domiciliare del Comune di Albenga continua ad essere sguarnito di assistenti per rispondere in modo adeguato al fabbisogno delle famiglie del territorio. La gara indetta dal Comune infatti è andata deserta”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis.

L’Amministrazione Comunale, – prosegue, – forse peccando di presunzione, era convinta di mettere una pezza ad un servizio indispensabile per il territorio albenganese, ma così non è stato. Non conosciamo i motivi per i quali la gara è andata deserta. Evidentemente era poco allettante oppure gli importi previsti non hanno conquistato l’attenzione di persone che potevano essere interessate a questo genere di mansione”.

“Il periodo è certamente complesso per via della crisi economica e della guerra in atto nell’Europa dell’Est. Ma chiediamo al sindaco Riccardo Tomatis di intervenire con più forza per cercare di trovare una soluzione al problema perché in tutto il territorio comunale ci sono famiglie che non possono fare a meno di questo servizio essenziale e indispensabile”, afferma ancora il consigliere comunale di Fratelli d’Italia che “aveva lanciato un campanello d’allarme già il mese scorso sottolineando il problema della carenza di personale”.

“Con il bando andato deserto si è arrivati a un punto di non ritorno. Per questo chiedo al sindaco Tomatis di impegnarsi nella riorganizzazione e nei rispettivi assetti dell’intero sistema del servizio sociale del Comune nonché alla ricerca di soluzioni immediate alla carenza di personale”, conclude Tomatis.