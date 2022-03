Restyling via Nizza, l’assessore Parodi: “Lavori conclusi entro fine 2022”

Savona. “I lavori in via Nizza saranno conclusi entro la fine di quest’anno“. Lo ha detto l‘assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi rispondendo a un’interpellanza presentata dal consigliere comunale Pietro Santi per “trovare soluzioni per migliorare la situazione”.

Il progetto, finanziato con i fondi del Governo attraverso il bando periferie, prevede due piste ciclabili (una verso Vado, l’altra verso Savona), una corsia per senso di marcia e una fila di alberi a centro strada. Era stato proposto dalla giunta Berruti e portato avanti dall’amministrazione Caprioglio.

“I lavori hanno subito ritardi già nel 2021 per interferenza con i lavori sull’acquedotto e sulle fibre ottiche. Poi si è aggiunto il problema del Covid a causa delle quarantene”, ha spiegato l’assessore Parodi.

A pesare sui ritardi anche l’aumento dei prezzi del ferro e del legno: “La ditta ha chiesto una variante al progetto e si è svolto un incontro per trovare un accordo. Al momento la proposta è al vaglio tecnico degli uffici”.

I commercianti auspicano la fine lavori il prima possibile: “Le attività economiche hanno subito un calo di fatturato“.