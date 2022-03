Restyling via Nizza, la protesta alle Fornaci: “Parcheggi per i residenti e navette per i turisti”

Savona. “Sono stati eliminati decine di parcheggi. Chiediamo i posti riservati per noi residenti e le navette per i turisti”. E’ il grido d’allarme dei residenti delle Fornaci di Savona, uno dei principali problemi emersi durante l’incontro che si è tenuto all’Sms Serenella alle Fornaci di Savona tra il sindaco Marco Russo, gli assessori e i residenti del quartiere (un centinaio). I temi trattati nel confronto sono stati la gestione delle spiagge libere e il litorale, la passeggiata, gli spazi per i bambini e per i giovani.

Prosegue la prima fase di incontri per “approfondire i temi del programma Re-Start nelle varie zone della città”. I precedenti si sono tenuti a Legino, a Zinola, a Villapiana, a Montemoro-Maschio e al Santuario. L’intenzione – manifestata dal primo cittadino – è “collaborare e riuscire a mantenere vivo il confronto tra cittadini e amministrazione comunale“.

Uno dei presenti sottolinea la necessità di delineare la strada che vuole intraprendere: “Costruire un rapporto tra amministratori e amministrati è sicuramente complesso ma è fondamentale che la giunta dica dove vuole andare, quali sono gli obiettivi che si vogliono perseguire”.

Il sindaco Russo ribadisce, come fatto durante la campagna elettorale, la volontà della giunta di riservare alcuni posti auto ai residenti e trovare spazi per parcheggi di cintura in prossima delle diverse zone per chi ci si reca. Tra le possibili soluzioni sul tavolo c’è l’area compresa tra via Cilea e via Saredo per cui prossimamente ci sarà un confronto con Ferrovie dello Stato o il parcheggio di Ata ma in questo caso la questione è più delicata a causa della situazione in cui si trova l’azienda che si occupa del servizio di igiene urbana.

Nel mirino dei fornacini c’è il progetto del restyling di via Nizza e la conseguente mancanza di parcheggi, la “ristrettezza della carreggiata e la tortuosità in alcuni punti della strada per rallentare il traffico che potrebbe creare problemi anche al transito dei mezzi di soccorso“. L’idea della pista cicliabile è apprezzata ma preoccupa la nuova conformazione dell’Aurelia: “L’intenzione è ottima, però non abbiamo l’estensione di pianura e la coscienza civica delle popolazioni dell’Olanda”.

La giunta savonese ha incontrato i residenti del quartiere Fornaci

A questo proposito, Russo è cauto e precisa che la possibilità di intervento è limitata: “E’ previsto un progetto e un contratto con precisi obblighi a cui adempiere. Non si può cambiare in corsa. Invece, si può agire in caso di esecuzione non corretta di quanto previsto o errori macroscopici di progetto”.

All’attenzione dell’amministrazione comunale vengono poste anche le questioni relative all’arenile e chiedono al Comune di farsi portavoce presso l’Autorità di Sistema Portuale: “Chiediamo pulizia delle spiagge e contrasto dei fenomeni di bivacchi“.

I residenti concludono rivolgendo alla giunta la richiesta di essere consultati per le decisioni che riguardano le Fornaci e il ponente savonese.