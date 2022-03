Regione Liguria prima su Facebook e seconda su Instagram e Youtube per iscritti in rapporto alla popolazione

Liguria. Anche in questo primo scorcio del 2022 i social istituzionali di Regione Liguria si confermano come uno dei canali di comunicazione più apprezzati dai cittadini: la pagina Facebook dell’ente risulta infatti prima per numero di follower in rapporto alla popolazione, con oltre 139mila iscritti pari al 9,15% dei liguri residenti secondo gli ultimi dati Istat, superando Sicilia e Abruzzo (fonte: dati pubblici, elaborati da Regione Liguria). I risultati sono riportati in un post sulla pagina Facebook dell’Ente.

Molto apprezzati anche i canali Instagram e YouTube dove la Liguria è seconda, rispettivamente dietro la Campania e la Valle d’Aosta. La Liguria si conferma sul podio social nazionale anche su Telegram, dove è terza dopo Marche e Lazio.

Sui canali social istituzionali si possono trovare informazioni sull’attività dell’Ente con delibere, bandi e progetti utili per il cittadino, oltre alla fondamentale comunicazione sulle allerte meteo e sulla situazione pandemica e vaccinale, a cui si sono aggiunti i recenti aggiornamenti sulle iniziative per l’emergenza legata alla guerra in Ucraina.

Regione Liguria ha anche da poco attivato il profilo LinkedIn, dedicato alle iniziative di sviluppo economico e al mondo del lavoro, già seguito da quasi 10mila follower che lo collocano al quinto posto nazionale.

“Continua infine con successo il progetto dellarRedazione social affidata ai ragazzi delle superiori per il TikTok della Liguria, unica Regione italiana a presidiare questo social”, spiegano da Regione.