Regione Liguria “diffida” Albenga sull’ospedale, Arboscello: “Da Toti ci aspettiamo ascolto del territorio, non tentativi di silenziarlo”

Albenga. Regione Liguria ha inviato una lettera di diffida, chiedendo al Comune di Albenga di rimuovere immediatamente la pubblicazione apparsa sul canale social Facebook, con la quale viene ribadito un concetto semplice: l’importanza dell’Ospedale per il territorio ingauno.

“E’ importante sottolineare un punto – afferma Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd – il messaggio del Comune di Albenga rappresenta il dissenso di una cittadinanza che la settimana scorsa (con una manifestazione di oltre 7.000 persone) ha chiarito in modo netto le sue posizioni in merito alle scelte di politica sanitaria della Regione Liguria. Non entro nel merito tecnico delle scelte della Giunta Toti – continua Arboscello – ma di fronte alla chiara volontà e necessità che esprime il territorio, il sindaco ha il dovere di rappresentare anche con gli strumenti comunicativi questa presa di posizione. Dalla Giunta Toti ci aspettiamo ascolto e confronto, invece la reazione è prima snobismo e poi, peggio, tentativo di silenziare”.

“Fa specie – conclude il gruppo in consiglio regionale del Partito Democratico – che arrivi proprio dal centrodestra un richiamo sulla comunicazione istituzionale. Da chi in questi anni ha dato ripetutamente prova di un uso disinvolto della comunicazione per la ricerca del consenso, spesso confondendo le informazioni con la propaganda elettorale”.