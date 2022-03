Regione lancia il “Child Play Specialist”, i dubbi del gruppo InquadroClown: “Noi tecnici formati con esperienza, ora il nostro ruolo negato”

Liguria. “Questa nuova figura che si sta delineando di fatto che cos’è? Avrà rispetto a noi un ruolo differente? O sarà una qualifica alla nostra equivalente?”. Sono queste le domande che il collettivo InquadroClown rivolge alla Regione Liguria alla luce dell’istituzione della figura del “Child Play Specialist”.

Secondo la codifica regionale, il “Child Play Specialist” è quel volontario che, promuovendo attività ludiche all’interno dei reparti pediatrici, è in grado di ridurre il trauma dell’ospedalizzazione nel bambino e nella sua famiglia nel corso del ricovero; ciò grazie al gioco e al divertimento. Secondo i membri del collettivo Elio Berti, Daniela Liaci, Laura Quaglia, Fabrizio Santoro, Luisa Vassallo, però, il “Child Play Specialist” svolgerebbe una ruolo molto simile a quello già ricoperto da loro, che da oltre vent’anni interpretano la figura del “clow medico” alla Patch Adams.

Per comprendere meglio i dubbi del gruppo, è necessario fare un passo indietro e conoscere la genesi di InquadroClown: “Nel 1999 il professor Amnon Cohen approda a Savona e istituisce la clown terapia, individuando sul territorio attori di grande esperienza e impegnati nel sociale adatti a questo visionario progetto: Elio Berti, Daniela Liaci ed Enza Liaci. Da qui inizia un’avventura che dura ancora oggi. Nel 2008 nasce un corso professionale, promosso dalla Comunità Europea e dalla Regione Liguria, insieme ad altre cinque regioni capofila, realizzato in partenariato con: Pegaso nel 2009 e con Elfo Liguria (Ente Ligure di Formazione) nel 2010, con la facoltà di scienze della formazione di Genova sotto la guida del professor Ricci e con il reparto di pediatria di Savona con il primario professor A. Cohen. La durata del corso fu di 620 ore e, per le materie artistiche, teatrali e tecniche legate alla clownerie, tra i docenti formatori c’erano Elio Berti, Daniela Liaci e Enza Liaci. Altre materie di insegnamento sono state: elementi di patologia pediatrica, psicopedagogia dell’infanzia e psicologia dell’età evolutiva, pedagogia interculturale, igiene, tecniche di gioco, elementi di musica e, inoltre, tecniche di gestione della relazione d’aiuto”.

Grazie a questo corso “viene riconosciuta, per la prima volta in Italia, l’importanza di questa figura professionale che viene definita ‘Tecnico qualificato nelle arti di clownerie negli ospedali e nei servizi socio-sanitari’, per aiutare i piccoli ricoverati e le loro famiglie a superare le emozioni negative legate alla malattia e all’ospedalizzazione. Tra gli operatori diplomati ci sono Laura Quaglia e Fabrizio Santoro che affiancano da subito Elio e Daniela in tutte le attività svolte. Nel tempo includiamo l’operatrice Luisa Vassallo e nasce l’esigenza di riunirci e di riconoscerci sotto il nome collettivo di InquadroClow”.

“Nel 2020 la pandemia da Covid blocca il mondo, ma noi siamo clown sensibili e professionali e il nostro mestiere è trasformare le difficoltà in opportunità. Quindi non ci fermiamo, anzi, ci impegniamo per offrire alternative e sostegno. Così, nei mesi di massima emergenza sanitaria, abbiamo elaborato un nuovo progetto, sostenuto dall’Associazione Cresc.i, dal direttore della struttura complessa di pediatria Gaiero e dall’Asl2, che ci ha visti impegnati, in una nuova modalità on line che ci ha permesso di raggiungere, in diretta, i bambini ricoverati e in difficoltà”.

“Oggi siamo lieti nell’apprendere che la Regione Liguria ponga nuovamente l’attenzione sulla formazione professionale delle figure che operano a contatto con le persone fragili, ma restiamo perplessi per la comunicazione poco chiara e fuorviante rispetto alla figura del ‘Child Play Specialist’, che ha utilizzato anche nostre foto e immagini di nasi rossi e, contemporaneamente, ha negato, di fatto, il ruolo del clown. Più di 20 anni fa, abbiamo iniziato la nostra formazione e i nostri interventi, grazie anche alla collaborazione ed al coinvolgimento che ci è stato accordato da tutto il personale ospedaliero, alla lucida progettazione e agli insegnamenti scrupolosi in materia di sicurezza di Amnon Cohen e con la visita del grande Patch Adams, l’ideatore del ‘clown dottore’, in materia di amore”.

Insomma, i membri del gruppo non sono molto convinti del fatto che dei volontari (magari con esperienza e conoscenze specifiche ridotte rispetto a loro) possano svolgere il medesimo, delicato ruolo: “Noi siamo clown, non pagliacci, siamo attori e formatori di grande esperienza e anche ‘Tecnici qualificati nelle arti di clownerie negli ospedali e nei servizi socio-sanitari’, come da attestazione rilasciata dalla Provincia di Savona. In questo settore siamo professionisti e, in quanto tali, abbiamo svolto con serietà, competenza e senso di responsabilità quella che consideriamo una delicata missione che ci è stata affidata”.

Da qui i dubbi e le domande del gruppo rispetto alla nuova figura, che sembra assai simile a quella che, a Savona, opera già da tempo sulla base di esperienza, capacità e ruoli istituzionalmente e accademicamente riconosciuti.