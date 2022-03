Rari Nantes Savona, netto successo a Salerno e la terza posizione è ad una sola lunghezza

Savona. Pronostico rispettato: la Rari Nantes Savona vince nella piscina Vitale a Salerno, battendo i padroni di casa, fanalino di coda del girone scudetto, col netto risultato di 11 a 3.

I biancorossi si portano a quota 31 punti e rientrano così in piena corsa per un posto tra le prime quattro: scavalcano l’Ortigia, ferma a 30 punti perché oggi riposava, e si trovano ad una lunghezza da Telimar e Trieste che, con 32, condividono la terza piazza,

I biancorossi hanno ceduto di misura nel primo tempo, poi, dopo aver preso le misure all’avversario, hanno dilagato nei restanti tre tempi, fino al più 8 conclusivo.

Il campionato di Serie A1 la prossima settimana osserverà una pausa per permettere lo svolgimento della final eight di Coppa Italia che si disputerà nella piscina di Albaro, a Genova, dall’11 al 13 marzo. La Rari Nantes Savona sarà tra le otto protagoniste.

Il tabellino:

Rari Nantes Nuoto Salerno – Carige Rari Nantes Savona 3-11

(Parziali: 1-0, 1-5, 1-2, 0-4)

Rari Nantes Nuoto Salerno: Santini. Luongo 1, Esposito, Sanges, Gluhaic, Gallozzi 1, Tomasic 1, Cuccovillo, Elez, Spatuzzo, Fortunato, Pica, Taurisano. All. Citro.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi 2, Patchaliev 2, Vuskovic 2, Molina Rios, Rizzo 2, Caldieri, Bruni 1, Campopiano, Fondelli 1, Iocchi Gratta 1, Maricone, Giovanetti. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Alessandro Severo (Roma) e Mirko Schiavo (Palermo). Delegato Fin: Dario Barone (Napoli).

Note. Superiorità numeriche: Salerno 2 su 11, Savona 4 su 9 più 1 rigore realizzato. Nessuno uscito per tre falli.