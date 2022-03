Raid vandalico ad Albenga, danneggiate 17 auto: due persone denunciate dai carabinieri

Albenga. Sono ritenuti essere gli autori di un “raid” vandalico che ha comportato il danneggiamento aggravato di 17 auto parcheggiate in varie strade di Albenga i due nord-africani di 25 e 27 anni deferiti in stato di liberà dai carabinieri della stazione ingauna. I due sono senza fissa dimora, con precedenti giudiziari e di polizia (uno dei due ha l’obbligo di firma per altri reati).

La doppia denuncia è frutto di una rapida indagine sviluppatasi dalle prime ore dell’alba di ieri, domenica 20 marzo. Grazie ad alcune testimonianze e un attento lavoro di esame delle immagini catturate della telecamere di videsorveglianza, i militari sono riusciti a ricostruire quanto accaduto.

La sera dei fatti, i due avevano hanno tentato di entrare nella discoteca Essaouira ma essendo ubriachi erano stati respinti. Si sono quindi diretti a piedi verso il contro cittadino: lungo la strada hanno danneggiato 17 autovetture usando sia le mani che sassi raccolti nei pressi. Ad alcune hanno rotto i vetri, ad altre hanno divelto gli specchietti retrovisori o rotto i tergicristalli.

Non appena avuto notizia dell’accaduto, già domenica all’alba i militari hanno cominciato le indagini, sia ascoltando i testimoni che, soprattutto, quanti avevano assistito ai fatti davanti la discoteca, sia raccogliendo e analizzando le immagini delle telecamere. Mettendo a sistema i dati raccolti gli investigatori sono riusciti ad individuare i due extracomunitari, che secondo alcune informazioni raccolte si trovavano all’interno di un alloggio. Proprio qui presto sono stati individuati questa mattina: all’arrivo dei militari ancora dormivano. Portati in caserma, sono stati foto-segnalati e denunciati a piede libero per danneggiamento.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.