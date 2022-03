Raddoppio Finale-Andora, il commissario Macello incontrerà gli operatori agricoli della Piana di Albenga

Albenga. “Siamo contenti che dopo mesi di silenzio, grazie alle nostre pressioni, il commissario straordinario Macello oggi abbia annunciato che finalmente incontrerà gli operatori agricoli della Piana di Albenga entro Pasqua”. Così i consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa e Selena Candia, al termine della Terza Commissione regionale di oggi pomeriggio sul progetto del Raddoppio ferroviario di ponente.

” Continueremo a vigilare sul fatto che il territorio venga ascoltato, soprattutto per i problemi emersi dal punto di vista del terreno agricolo che si andrebbe a perdere (il 10% del totale della Piana di Albenga, con le relative aziende e lavoratori) e delle preziose falde acquifere cancellate dalla nuova linea ferroviaria – spiegano Sansa e Candia -. Vigileremo anche sui costi dell’opera che nonostante il preventivo già enorme, di oltre 2 miliardi di euro, oggi abbiamo capito che lieviteranno ulteriormente per l’aumento dei prezzi del materiale rotabile”.

” Un altro tema da affrontare è la rinegoziazione del Contratto di servizio con Trenitalia – concludono i due consiglieri della Lista Sansa -. Aumentare la capacità della linea (come ha spiegato Macello), senza aumentare il numero di treni (come previsto dall’attuale contratto di servizio in vigore fino al 2032) diventa un’operazione inutile”