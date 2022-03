Raccolta firme del gruppo “Aria Nuova per Albenga” per chiedere la riapertura del PS dell’ospedale

Albenga. I rappresentanti del gruppo “Aria Nuova per Albenga” hanno deciso di organizzare una raccolta firme per chiedere la riapertura del pronto soccorso di Albenga.

“Pur avendo deciso di non partecipare alla manifestazione organizzata per oggi 11 marzo, pur rispettando chi ne prenderà parte, in questi quasi tre anni di amministrazione attraverso il presidente del consiglio e capogruppo in consiglio comunale Diego Distilo il nostro gruppo ha dato il massimo supporto a tutela dell’ospedale. Di fatto siamo riusciti a portare il presidente Toti in commissione sanità ad Albenga e a far fare chiarezza sul futuro dell’ospedale malgrado non siamo rimasti soddisfatti sulla possibile riapertura del pronto soccorso”.

“Oggi più che mai vogliamo impegnarci e abbiamo deciso di farlo attraverso la raccolta firme che a giorni verrà pubblicizzata tra la gente e online attraverso un programma ideato da un membro del nostro gruppo civico. Cercheremo di raccogliere più firme possibile da portare in Regione al presidente Toti per la riapertura del punto di primo intervento e semmai i nostri parlamentari Romani riuscissero a cambiare il DM 70 per riaprire il pronto soccorso”.

“Questo è per fare chiarezza: oggi ad Albenga manifesterà molta gente, purtroppo non sapendo che manifesteranno per una cosa non attuabile. Facendo un esempio, è come se domani lanciassimo una manifestazione popolare per non pagare le tasse: cosa impossibile”.