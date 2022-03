Raccolta beni per l’Ucraina, grande generosità anche in Valbomida

Dego. La scorsa settimana è partita anche a Dego una raccolta di beni per il popolo ucraino colpito dalla guerra. Sono stati riempiti tre furgoni con abbigliamento per tutte le età, alimenti, pannolini, giocattoli, farmaci e cibo per animali.

“Siamo stati sommersi dalla generosità della popolazione deghese e valbormidese – commenta Marinella Aicardi del Circolo Culturale Dego -. Con cura abbiamo preparato scatoloni, separando e indicando il contenuto, così come è stato fatto anche dalla scuola per l’infanzia Bruno Munari di Dego”.

“Ai docenti, ai bambini e ai loro genitori il nostro grazie – continua -. Un particolare ringraziamento a chi ha reso possibile il trasporto a Savona al centro raccolta dell’associazione Pokrova, mettendo a disposizione il loro mezzo e a loro spese: Comune di Dego Ivo, Marco, Guillermo e il suo aiutante, Massimo e Roberto”.

Ai ringraziamenti si unisce anche il sindaco di Dego, Franco Siri, che esprime: “A nome mio e dell’amministrazione comunale di Dego che ho l’onore di rappresentare intendo complimentarmi e ringraziare il Circolo Culturale Dego per l’iniziativa e la gestione della raccolta di materiale di ogni genere che si è svolta nei giorni scorsi nella chiesa di San Giovanni”.

“Da inviare ai cittadini dell’Ucraina che stanno vivendo questo terribile momento, un ringraziamento alla popolazione di Dego e dei comuni della valle che hanno partecipato alla raccolta e al personale che ha messo a disposizione i mezzi per trasferire il materiale al centro raccolta di Savona compreso il consigliere comunale Ivo Berretta che ha collaborato con il mezzo del Comune. Grazie di cuore a tutti sperando che tanto sacrificio vada veramente in aiuto di quelle persone in particolare, vecchi e bambini in questo periodo di difficoltà” conclude il primo cittadino.