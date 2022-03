Quintetto stellare all’Asta su CharityStars per la Gigi Ghirotti

Nuova e importante settimana per la 17a edizione dell’Asta di Stelle nello Sport a sostegno della Gigi Ghirotti. L’iniziativa benefica, realizzata sulla piattaforma nazionale CharityStars, registra partecipazioni di grande qualità attraverso la collaborazione di numerose federazioni sportive nazionali.

Le squadre azzurre di Rugby e Ginnastica scendono in campo rispettivamente con una maglia e una t-shirts autografate dai rispettivi campioni e campionesse. In Serie A tocca ancora a Genoa e Spezia. I rossoblù giocano in difesa con il belga Zinho Vanheusden, in prestito dall’Inter e alla prima stagione nel massimo campionato italiano. Kevin Agudelo, aquilotto dal 2020, scrive quest’anno una pagina importante con il gol del provvisorio pareggio in casa del Milan prima del successo firmato in pieno recupero da Gyasi. Marco Chiosa taglia il traguardo delle 100 presenze con la Virtus Entella nella vittoria interna contro la Carrarese.

Sulla piattaforma www.charitystars.com/stellenellosport ogni settimana ci sono le maglie originali e autografate di numerose squadre di serie A e di grandi campioni azzurri.

“Da Stelle nello Sport e da questa straordinaria rete sportiva – sottolinea il prof. Franco Henriquet, presidente dell’Associazione Gigi Ghirotti – riceviamo un supporto straordinario, non solo economico. Un “matrimonio” che dura da 23 anni e che per noi è un preziosissimo aiuto quotidiano”. Nel 2021 Stelle nello Sport ha raccolto e donato 40.000 euro alla Gigi Ghirotti, associazione impegnata nell’assistenza domiciliare e in hospice ai malati terminali e alle loro famiglie.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul progetto all’indirizzo www.stellenellosport.com e sul canale Telegram https://t.me/stellenellosport.