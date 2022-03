Pietra Ligure. “Il punto nascite del Santa Corona? Lo riapriremo, cascasse il mondo”. E’ stata accolta dagli applausi la conferma della prossima ripresa dell’attività del reparto pietrese giunta questo pomeriggio dal presidente della Regione e assessore regionale alla sanità Giovanni Toti, a Pietra Ligure per partecipare al consiglio comunale monotematico sul nosocomio pietrese in corso al Teatro Moretti.

A febbraio Toti aveva auspicato di poter aprire il punto nascite “entro l’estate”, una volta che si fosse completato il progetto di integrazione con l’ospedale Gaslini di Genova. Oggi Toti ha confermato che la riapertura del reparto è legata “alla rete di pediatria inter-aziendale che sarà affidata al Gaslini. Credo sia un epocale cambio di marcia per la nostra sanità”.

“I dipartimenti interaziendali saranno sempre di più il futuro della nostra sanità: consentiranno di agganciare ai nostri centri di eccellenza la rete territoriale in modo che ogni cittadino della Liguria abbia, da Ventimiglia a Sarzana, la stessa qualità di cura, la stessa conoscenza scientifica, la stessa capacità che nel capoluogo genovese, dove ha sede la nostra università”.

“Il punto nascite è legato a quello e al concorso per il reperimento di personale per l’Asl2. Credo che anche in questo caso sempre di più si debba andare verso concorsi integrati che riguardino la sanità regionale e ci consentano di muovere medici laddove ce n’è bisogno. Se poi insieme al Pnrr il governo ci aiuterà ad avere contratti di lavoro più flessibili, un’organizzazione più appropriata e anche premiante per medici che hanno dato tanto al nostro paese in questi due anni, credo che sarà più semplice per tutti raggiungere questi risultati”.