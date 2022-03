Provincia, il consigliere Niero tuona: “Subito le deleghe o chiediamo le dimissioni”

Savona. “O il presidente di Provincia attribuisce le deleghe o al prossimo consiglio chiediamo le dimissioni. Noi abbiamo sempre anteposto i temi. Ora voi trincerate sempre dietro ai tecnici, ma i tecnici sono i tecnici. Qui c’è la politica. Noi collaborereremo sempre sui temi ma ora confronto vero è qua dentro, voi non avete più la maggioranza. Siete in corto circuito”. E’ un fiume in piena il consigliere provinciale Massimo Niero durante la seduta consiliare per discutere dell’affidamento in house a Tpl Linea durante la quale il consiglio provinciale ha dato mandato al presidente Olivieri di firmare i patti parasociali.

E’ prosegue il duro attacco di Niero alla maggioranza provinciale: “Qui è stata portata la politica delle segreterie di partito e abbiamo abdicato al nostro ruolo per i mal di pancia dei partiti. Bisogna essere chiari, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità del fallimento. Non abbiamo affrontato i temi (rete idrica, rifiuti e trasporto pubblico) per paura dei problemi che si sarebbero creati all’interno della vostra maggioranza“.

Critiche anche sulla partecipazione ai bandi per reperire i fondi europei e “il mancato aiuto ai sindaci per giocare la partita sul Pnrr”. Da qui – secondo Niero – la necessità di cambiare atteggiamento: “Facciamo più assemblee dei sindaci. Confrontiamoci. Sat riuscirà a prendere i fondi sul Pnrr o siamo arrivati tardi anche in quello? Noi dobbiamo parlare con i piccoli Comuni che non sanno da che parte cominciare”.

Il consigliere Dem sottolinea il passo in avanti sull’ambito rifiuti grazie alla partecipazione dei sindaci: “La Provincia deve governare e non essere governata, con il coraggio di parlare con le persone. Quello che abbiamo fatto con i rifiuti è una cosa epocale perchè abbiamo parlato con tutti i territori”.

Immediata la replica della maggioranza: “Non concordo che il politicizzare sia una esclusiva prerogativa del centrodestra anche il centrosinistra lo fa e continua a farlo – commenta Franca Giannotta (Fratelli d’Italia) -. Per Tpl è necessario assicurarsi della regolarità tecnica dell’affidamento in modo che non possa essere contestato e impugnato”. Ma dello stesso avviso sulle deleghe: “Soddisfano la necessità pratica di organizzare il lavoro – aggiunge Giannotta -. Solo sapendo cosa dobiammo fare ci possiamo impegnare per trovare soluzioni”. Paolo Lambertini fa eco a Giannotta: “Le deleghe sono da dare ma non trovo che ci possa essere una così forte indicazione della politica ai lavori del consiglio provinciale”. Il consigliere Roberto Molinaro conclude: “Non voglio essere il capro espiatorio”.