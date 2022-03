Per malore attende oltre due ore la visita, Ciangherotti (FI): “Toti dice no al PPI di Albenga ma c’è una falla anche nei soccorsi”

Albenga. “Toti dice ‘no’ al pronto soccorso ad Albenga, ma c’è una falla anche nel sistema dei soccorsi. Regione, Alisa e Asl riaprano presto il PPI di Albenga h24 con i medici dell’emergenza”. A chiederlo Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“L’ultimo caso riguarda una donna di Alassio – spiega il consigliere -. Poche sere fa ha accusato un malore dopo una brutta congestione. Il marito ha chiamato il 118 e dopo 40 minuti, visto che non si vedeva nessuno, ha richiamato per sollecitare e chiedere spiegazioni agli operatori della centrale emergenza. L’ambulanza è arrivata, ma dopo 55 minuti addirittura da Arnasco. Due volontari gentilissimi si sono prodigati per soccorrere la donna ed hanno spiegato al marito che la sede della pubblica assistenza alassina era scoperta. L’ambulanza è partita con a bordo la donna arrivando, dopo un viaggio sull’Aurelia durato 40 minuti, al pronto soccorso di Pietra Ligure. Ma l’odissea era tutt’altro che finita perché la donna ha dovuto attendere almeno un’ora prima di essere visitata dai medici perché ovviamente a Ponente esiste solo un pronto soccorso per un bacino territoriale molto ampio”.

“Quanto accaduto è paradossale – sottolinea Ciangherotti -. Giovanni Toti non consideri superfluo aprire un pronto soccorso ad Albenga, il servizio di emergenza è indispensabile al Santa Maria di Misericordia anche perché c’è una falla nel sistema dei soccorsi. Ed è per questo motivo che è importante trovare una soluzione per evitare che pazienti in codice rosso come la donna di Alassio debbano essere trasportati sino al Santa Corona di Pietra Ligure magari aggravando la loro situazione medica”.

“Ripeteremo all’infinito che l’apertura del pronto soccorso all’ospedale di Albenga è fondamentale e lo ribadiremo anche alla manifestazione in programma l’11 marzo alla quale parteciperò in prima persona – aggiunge il capogruppo, poi conclude -. Con il ritorno in zona bianca, tra l’altro, credo che la Regione, Alisa e Asl possano riaprire immediatamente il Punto di Primo Intervento di Albenga h24 con i medici dell’emergenza e quindi sospendere il servizio ambulatoriale dei medici di famiglia ideato dal sindaco Riccardo Tomatis”.