Promozione: la webcronaca diretta del match tra Praese e Soccer Borghetto

PRAESE 1 (32′ aut Taku) – SOCCER BORGHETTO 0

48′ Bel suggerimento di Auteri per il taglio di Carparelli alle spalle dei difensori. Tocco però troppo lungo e facile preda del portiere. Si chiude qui la prima frazione di gioco.

45′ Tre i minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

43′ Finale di tempo avaro di emozioni. Tanti falli nella zona mediana, nessuno passibile di sanzione disciplinare. In generale, la Praese dà la sensazione di poter essere più pericolosa ogni qualvolta che si riversa in avanti.

32′ Praese in vantaggio! Sul calcio d’angolo, Taku appostato sul palo prova a respingere la sfera ma accidentalmente la fa capitolare all’interno della propria rete.

31′ Piroli scambia bene con Fedri e si presenta a tu per tu con Vicinanza. Entrambe le conclusioni vengono respinte dal portiere, la seconda, quasi miracolosa perché già a terra, termiona in corner.

28′ Occasionissima per la Praese: la conclusione di Fedri partita all’altezza del dischetto del rigore viene stoppata nei pressi della linea di porta dall’intervento provvidenziale di Angelico. Sul ribaltamento di fronte, ammonito Valcavi tra gli uomini di Carletti.

22′ Ancora Praese pericolosa. Su un pallone in uscita da corner, Stabile riesce a pescare Fedri dentro l’area. Conclusione forte e centrale parata da Vicinanza in due tempi.

19′ Gara equilibrata, tuttavia il Soccer Borghetto non è ancora riuscito a fornire palloni interessanti a Carparelli, che aspetta sornione l’occasione per fare male.

13′ Di Lorenzo è il primo ammonito della partita. Punito per un fallo su Bruzzone all’altezza della trequarti.

11′ Grande azione di Bruzzone che salta un paio di avversari e si presenta nel cuore dell’area. Tiro in porta murato da Gagliano. La sfera perviene poi tra i piedi di Piroli che, seppur ben appostato, calcia abbondantemente fuori.

9′ Gara combattuta a centrocampo ad alto tasso agonistico. Vento forte che complica la lettura delle traiettorie aeree.

5′ I padroni di casa sono partiti forte. Oltre all’occasione del secondo minuto, i locali hanno messo in area un paio di palloni pericolosi. Il Soccer Borghetto si è fatto vivo in avanti con un tiro dalla distanza di Staltari, poi terminato alto. Il numero nove aveva recuperato palla sulla trequarti sfruttando un errore in costruzione della Praese.

2′ Pronti via e subito la Praese in avanti. Dalla destra, Palagano prova a incrociare ma Vicinanza si fa trovare pronto e smanaccia in angolo.

1′ Si parte alle 15:03. Maglia bianca con inserti verdi per la Praese. Calzoncini e calzettoni verdi. Il Soccer Borghetto in total black

Le formazioni

Soccer Borghetto: 1 Vicinanza, 2 Angelico, 3 Condorelli, 4 Taku, 5 Gagliano, 6 Pastorino, 7 Carparelli, 8 Di Lorenzo, 9 Staltari, 10 Auteri, 11 Gasco. A disposizione: 12 Metani, 13 Viola, 14 Nardulli, 16 Mandraccia, 17 Artiano, 18 Piazza, 19 Molina, 20 Kacellari. Allenatore: Brignoli.

Praese: 1 Parodi, 2 Forte, 3 Pavone, 4 Valcavi, 5 Raso, 6 Piroli, 7 Bruzzone, 8 Stabile, 9 Fedri, 10 Morando, 11 Palagano. A disposizione: 12 Lepri, 13 Banchieri, 14 Spallarossa, 15 D’Amoia, 16 Cristofaro, 17 Perego, 18 Rossi, 19 Gaggero, 20 Mazzei. Allenatore: Carletti.

Genova Pra’. Stadio “Baciccia” di Genova. Una domenica di sole per due squadre che sognano un “posto al sole” nella griglia play off, senza disdegnare un’eventuale incursione per disturbare i piani di prima e seconda della classe: Voltrese e Serrà Riccò. Il Soccer Borghetto è l’unica formazione savonese a contendere le posizioni nobili della graduatoria alle compagini genovesi. La squadra di Brignoli è al momento terza a quota 38 punti (alla pari con il Vallescrivia). I genovesi, invece, sono appena un punto sotto, ma hanno giocato una partita in meno.