Il consulente di Tirreno Power: “Ignorate alcune fonti inquinanti”. Uniti per la Salute: “Contestazioni deboli”

Savona. “Nel corso del processo che si sta svolgendo presso il tribunale di Savona a carico di 26 fra dirigenti e amministratori della centrale termoelettrica di Vado Quiliano, stanno sfilando i numerosi consulenti convocati dalle difese nel tentativo di contestare le conclusioni dei periti della Pubblica Accusa che hanno portato alla imputazione di disastro ambientale e sanitario.

Nell’udienza di oggi l’ingegnere Carlo Zocchetti si è concentrato su alcune contestazioni allo studio di coorte effettuato dal CNR – massimo ente di ricerca italiano (studio commissionato attraverso l’Osservatorio dalla stessa Regione Liguria per avere un quadro esaustivo della situazione sanitaria)”. Lo ha riferito l’associazione Uniti per la Salute.

“Ricordiamo gli esiti con i drammatici numeri sulla mortalità emersi su questo territorio dove si è evidenziato che nei 12 comuni considerati, nelle aree a maggiore esposizione a inquinanti sono stati riscontrati eccessi di mortalità per tutte le cause (sia uomini che donne) del 49%, con punte del 90% per malattie dell’apparato respiratorio negli uomini. Esiti totalmente in linea con lo studio dei consulenti della Procura della Repubblica Crosignani-Franceschi-Scarselli”, hanno proseguito.

“Riteniamo che le contestazioni del consulente della difesa siano risultate deboli e assai opinabili presentando tra l’altro a nostro avviso come risultati opinioni del tutto personali e difformi dalla letteratura scientifica internazionale. Lo stesso consulente della difesa ha poi ammesso che lo studio da lui eseguito sulla mortalità e i ricoveri prima e dopo il 2014 non è in grado di riferire assolutamente nulla sugli effetti sanitari della centrale Tirreno Power. Il secondo consulente delle difese Micheloni terminerà la sua esposizione nella prossima udienza prevista per il 5 aprile”, hanno concluso.

“Le polveri prodotte dai gruppi a carbone della centrale Tirreno Power di Vado Ligure incidevano per il 2% del totale e non per il 50% come erroneamente scritto dai consulenti tecnici dell’accusa. – dichiara Tirreno Power -. Il dato è emerso in tutta la sua evidenza oggi nell’aula del processo in corso a Savona dove è stato ascoltato Giovanni Micheloni, ingegnere ambientale e della sostenibilità, consulente e delegato tecnico dell’Associazione genitori antismog di Milano. Micheloni ha raccolto i dati ufficiali del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria SIRAL e ha documentato che le principali fonti di emissione delle polveri e di altri inquinanti non sono state per nulla considerate nelle relazioni dei tecnici dell’accusa”.

“Nelle loro relazioni sono state ignorate le emissioni degli impianti di riscaldamento che pesano per oltre il 30% del totale, delle biomasse per circa il 40% e dei trasporti stradali per circa il 14%.

Questa sistematica esclusione di dati ha portato il calcolo delle emissioni di polveri sottili attribuite a Tirreno Power dal dato reale, secondo SIRAL, di PM10 per l’1,1% e per il PM 2,5 del 2% a circa il 50% indicato dai consulenti della Procura. E’ stato confermato che nessun inquinante ha mai superato i limiti di legge per la tutela della salute e dell’ambiente ma le polveri sono indicate dall’accusa come l’elemento critico alla base del procedimento giudiziario”.

“Appare ora evidente che sulla base dei dati ufficiali regionali non solo non vi era un problema di inquinamento ma che la partecipazione della centrale alla emissione delle polveri era del tutto marginale”, hanno concluso dall’azienda.