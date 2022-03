Prima Categoria: il Savona vince in rimonta sul Pontedecimo (4-3)

Savona-Pontedecimo 4-3 (38′ F. Esposito, 43′, 49′ Y. Vittori, 90’+3 Rossetti – 24′ Gagliano, 28′ Pastorino, 90’+4 Riva)

Noli. Nella ventunesima giornata del campionato calcistico provinciale di Prima Categoria, girone “B” il Pro Savona fa sua l’intera posta in palio, superando 4 a 3 la Pro Pontedecimo.

Tre punti arrivati a fatica, in una partita scorbutica caratterizzata da un finale animato. Quanto basta ad ogni modo agli striscione per rimanere in corsa.

Fischio d’inizio questo o pomeriggio al campo “Mazzucco” di Voze, ore 15:00. Slittato di mezz’ora a causa del campo dell’ora.

Per i biancoblù, terzi a – 6 ma con tre gare in meno (una è quella odierna, ndr), è un’opportunità da non fallire. In attesa dello scontro diretto contro la Sampierdarenese, in programma nel giovedì di Pasqua.

Nella mattinata il derby genovese tra Sampierdarenese e San Cipriano è terminato giustappunto a reti bianche.

Tabellino:

Savona: Rinaldi, Fancellu (46′ A. Vittori), Di Rocca, Carro Gainza, Fonjock, M. Esposito, F. Esposito, Stefanzl (46′ Stefanzl), Castagna (82′ Rossetti), Grandoni (73′ Serhieenko), Y. Vittori (70′ Gallotti)

A disp.: Bresciani, Kuci, Rossetti. All. Podestà

Pontedecimo: Pelizza (55′ Friscione), Raganini, Barabino, Mazzarello (67′ Bruzzone), Tirasso, Balestrero, Pastorino, Fravega, Gagliano (46′ Riva), Pasti, Bassi

A disp.: Dellepiane, Bruzzone, Raschella, Micalizzi, Zannoni, Bui, Poire. All. Danovaro

Arbitro: Massimo Ravenna (Chiavari)

Note: Pomeriggio primaverile, ventilato ma nuvoloso. Fondo sintetico in scarse condizioni. Al 69′ espulsi Komoni (S) e Fravega (P) per comportamento scorretto. Ammoniti: M. Esposito e Y. Vittori (S). Angoli 6-2. Recuperi 2′ e 5′. Spettatori 90 circa.

Inizio dell’incontro ore 15:05.

Il Pontedecimo entra in campo col giusto piglio. Pasti ci prova dalla media distanza. Rinaldi blocca.

A seguire lo stesso portiere savonese sventa in uscita bassa su Barabino.

Trascorso il primo quarto d’ora nulla di significativo da segnalare. Il Savona ha preso maggiormente in mano il possesso del pallone. Il Pontedecimo chiude gli spazi provando ad agire per lo più di rimessa.

Nel mentre, i locali protestano per un possibile fallo di mano in area di Raganini.

24′ GOL PRO PONTEDECIMO! Pasti serve in profondità, imbucando per Gagliano. L’attaccante granata scatta sul filo del fuorigioco e si invola sulla destra. Il tiro in diagonale è chirurgico, non lascia scampo a Rinaldi. 0-1.

28′ GOL PRO PONTEDECIMO! Dagli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra. Pastorino anticipa i diretti marcatori sul secondo palo, gonfiando la rete sotto misura. 0-2.

34′ Il Savona protesta nuovamente per un presunto rigore. L’episodio scaturito in seguito a uno scontro tra Vittori e il portiere ospite Pelizza. Gli animi si surriscaldano. Ne fa le spese un giocatore savonese, espulso dalla panchina.

38′ GOL SAVONA! Grandoni premia una sovrapposizione sulla sinistra di Castagna. Pelizza esce in maniera avventata. L’attaccante del Savona mette così in mezzo.

F. Esposito deve solamente depositare il pallone nella porta sguarnita. 1-2.

41′ Giallo a M. Esposito (S).

43′ GOL SAVONA! Traversone dalla sinistra, parabola arcuata. Vittori riceve sul secondo palo e conclude in volè. La palla bacia l’interno del palo opposto e finisce dentro. Il Savona, pur sempre senza entusiasmare, raddrizza la sfida. 2-2.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Pro Savona-Pro Pontedecimo 2-2.

La ripresa comincia alle ore 16:06.

49′ GOL PRO SAVONA! Cross dalla sinistra effettuato da Esposito. Youri Vittori incorna nel cuore dell’area indirizzando verso l’angolino. Pelizza tocca, ma non basta. La rimonta viene completata. 3-2.

54′ Pontedecimo in attacco. Iniziativa individuale di Pasti, il quale mette in apprensione la difesa locale con due dribbling.

Il tiro è centrale. Ciononostante mette però in apprensione Rinaldi, costretto a respingere.

Poco più tardi un tiro rasoterra dello stesso Pasti si spegne non lontano alla destra del portiere del Savona.

69′ Ambedue le formazioni rimangono in dieci uomini. Espulsi rispettivamente Fravega (P) e Komoni. Entrambi vengono alle mani. L’arbitro sventola loro il rosso diretto.

72′ Occasione Pontedecimo. Punizione dalla fascia destra. Pasti in volo d’angelo, giunge il leggero ritardo all’appuntamento col pallone. Non quanto basta per trovare la deviazione vincente da pochi passi.

78′ Savona vicino al quarto. Castagna raccoglie un rilancio dalla fascia destra. Prende posizione sul difensore avversario e col petto stoppa a seguire, presentandosi nella posizione ottimale per concludere.

La palla scheggia la parte alta della traversa e finisce alta.

80′ Bruzzone, destro velleitario dalla lunghissima distanza. Rinaldi controlla.

Nel finale il Pontedecimo tenta il pareggio, riversandosi nella metà campo avversaria.

89′ Sinistro al volo di Pasti da posizione defilata . Coordinazione impeccabile. L’esito meritava, da parte sua, miglior sorte.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+2 Contropiede Savona. Esposito viene lanciato in campo aperto L’arbitro ravvisa il fuorigioco. Il Savona protesta, viene espulso Podestà.

90’+3 GOL SAVONA! Appuntamento rimandato di un giro di lancetta. Rossetti vince un paio di rimpalli in area infila Friscione (subentrato a Pelizza, uscito acciaccato, a metà ripresa). 4-2.

90’+4 GOL PONTEDECIMO! Dalla parte opposta, Riva va via a due avversari e sorprende Rinaldi, accorciando le distanze. Finale rocambolesco. Anche se ormai siamo agli sgoccioli. 4-3.

90’+5 Fischio finale: Pro Savona-Pro Pontedecimo 4-3.