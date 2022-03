Prima Categoria, occhi puntati su Pontelungo-Carcarese: la diretta del big match

LIVE: PONTELUNGO – CARCARESE 1-4 (15’ aut. Moresco, 20’ e 22’ Brignone, 38’ Revello, 54’ Zizzini)

19’ Giampà per Ardissone

15’ Zizzini lascia spazio a Canaparo

13’ grande intervento di Giribaldi su Daddi, ma gli sforzi del portiere biancorosso servono a poco: l’arbitro ferma tutto per fuorigioco

9’ GOOOOL! È sempre Brignone a far ubriacare la difesa granata: si libera del difensore e crossa in area dove Zizzini in semirovesciata impegna Rossi la cui deviazione però non serve per evitare che il pallone finisca in rete

4’ Filtrante di Brignone per Revello che ci prova di destro, conclusione alta

1’ Parte la ripresa, due cambi per mister Zanardini: entrano Gerini e Badoino per Chariq e Paltrinieri

SECONDO TEMPO

46’ Fine primo tempo

38’ TRIS! La Carcarese trova il gol ancora grazie ad un super Brignone: recupera palla sulla destra e serve a Revello l’assist perfetto, il centrocampista biancorosso deve solo infilare un rigore in movimento

35’ Ammonito Chariq

32’ Batti e ribatti pericolosissimo nell’area della Carcarese sul calcio d’angolo di Guardone, ma i biancorossi riescono ad allontanare la sfera

29’ Conclusione dalla distanza di Sfinjari di poco sopra la traversa

22’ GOOOOL! Grande azione sulla destra, palla di Orcino sempre per Brignone che scarta Chariq, punta il centro dell’area e di mancino la infila all’incrocio

20’ PARI! Pareggia subito i conti la Carcarese: lancio di Orcino per Brignone che si libera del difensore e con un tiro ad incrociare infila alle spalle di Rossi

15’ GOOOOOL! Punizione di Guardone dalla sinistra, nel tentativo di allontanare tocca Moresco, ma la sua deviazione vale il vantaggio granata

14’ Ammonito Croce che stende Sfinjari in volata sulla fascia destra

12’ Guaardone sul filo del fuorigioco crossa in area piccola, dove Croce riesce ad allentare la minaccia

10’ Partita combattuta, è il Pontelungo ad essere più pericoloso e a guadagnare metti preziosi verso la porta di Giribaldi

3’ al 4-4-2 del Pontelungo, la Carcarese risponde con il solito 4-3-3

Si parte alle 15:03. Sugli spalti i tifosi della Carcarese, arrivati con il pullman offerto dalla società per la trasferta, hanno appeso uno striscione per richiedere la riapertura del pronto soccorso all’ospedale di Cairo Montenotte

PRIMO TEMPO

Albenga. Si respira grande tensione oggi all’Annibale Riva, i riflettori sono puntati su Pontelungo – Carcarese, il big match di giornata.

Alle 15 il fischio d’inizio dell’arbitro Matteo Manzoni darà il via ad una partita che vale tantissimo in ottica scudetto. Mancano infatti solo sei gare alla fine del campionato e la capolista Carcarese vanta 8 punti dalla seconda Aurora e 10 dalla terza Pontelungo. Una vittoria oggi quindi permetterebbe ai valbormidesi di allontanare ulteriormente la squadra di Zanardini, mettendola quasi fuori dai giochi, oltre che infondere ancora più morale ai biancorossi dopo il passo falso di domenica scorsa con l’Altarese: il derby è finito 1 a 1 (primo pari in campionato per Spozio & Co.).

Poco redditizia anche la settimana degli ingauni che arrivano da due sconfitte: una in campionato contro l’Atletico Argentina e una nella semifinale di andata di Coppa Liguria contro la Campese, entrambe di misura. È alta quindi la voglia di rivalsa per i granata che non intendono lasciare la posta in palio agli ospiti e vogliano riscattarsi dalla sconfitta subita a novembre al Corrent, quando in una partita davvero emozionante i biancorossi si erano imposti 3 a 0 grazie alle reti di Moresco, Revello e Canaparo.

Che oggi ci sarà da combattere è evidente anche dai numeri. Il Pontelungo è imbattuto tra le mura amiche (7 vittorie e un pareggio) e la Carcarese in trasferta non ha mai sbagliato un colpo, tronando a casa sempre con il bottino pieno. Vedremo chi oggi riuscirà ad avere la meglio.

FORMAZIONI

PONTELUNGO: vvv. All. Fabio Zanardini

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Moresco, Revello, Orcino, Manti, Zizzini, Brignone. A disp.: Briano A., Alò, Brovida, Manfredi, Canaparo, Dematteis, Basso, Reale, Vero. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Matteo Manzoni di Genova