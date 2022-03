Prima Categoria, la Carcarese fa suo anche il derby con il Millesimo: scudetto sempre più vicino

CARCARESE – MILLESIMO 3-0 (35’ Zizzini, 59′ Canaparo, 91′ Brignone)

49′ Triplice fischio

46′ GOOOOOL! Ancora in rete Brignone per la terza partita consecutiva: punizione dai 25 metri, che sorprende Rabellino

42′ Gran chiusura di Bove su Basso servito dalla rimessa laterale

41′ Dematteis lanciato in area, fermato da Rabellino in uscita

40′ Salvatico per Rossi e Vero per Croce

39′ Mancino di Brignone rimpallato, palla in angolo

38′ Manfredi rileva Mombelloni

37′ Bella triangolazione della Carcarese che si conclude con il destro debole di Brignone

31′ Testoni per Gallo e Raimondo per Fabrizio Negro

29′ Canaparo lascia il posto a Dematteis

28′ Arena esce, entra De Madre

27′ Lancio di Brignone per Basso che in area non riesce a superare Rabellino in uscita

22′ Basso rileva Zizzini

17′ Un cambio per parte: per i locali entra Alò per Orcino, per gli ospiti Meggiolaro prende il posto di Lorenzo Negro

16′ Ammonto Morielli

14′ RADDOPPIO! Filtrante perfetto di Brignone per Canaparo che davanti alla porta con un tiro ad incrociare imbuca il bis biancorosso

9′ Occasionissima per la Carcarese; giocatori fermi in attesa di un fischio dell’arbitro che non arriva, Revello serve Brignone che a botta sicura colpisce il palo

5′ Lancio per Zizzini sul filo del fuorigioco, si sistema il pallone e indirizza sul primo palo, Rabellino manda in angolo

3′ Doppio tentativo della Carcarese prima con Brignone che calcia dal centro dell’area, sulla respinta Zizzini si fa bloccare da Rabellino

2′ Di nuovo pericoloso Franco sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sulla sua deviazione prova a toccare Rovere ins scivolata ma non arriva

1′ Via alla ripresa, per il Millesimo entra Bove per Ferri

SECONTO TEMPO

45’ Finisce il primo tempo

44’ Su punizione Lorenzo Negro pesca sul secondo palo Franco, la cui incornata finisce a lato

35’ GOOOOOOOL! Rimpallo in area che favorisce Zizzini: al primo tentativo si fa parare da Rabellino, ma la seconda volta non sbaglia e a porta sguarnita segna il vantaggio biancorosso

31’ Conclusione dalla distanza di Orcino, sopra la traversa

25’ Sugli sviluppi di un corner, Mombelloni riceve spalle alla porta, si alza il pallone e prova la rovesciata, conclusione alta

24’ Giallo per Franco che atterra Canaparo

22’ Cross teso di Spozio sul secondo palo, dove Mombelloni colpisce di testa, palla sul fondo

17’ Scatto di Salvativo, rimpallo favorevole per Rovere che entra in area e calcia alto

16’ Cambio gioco di Canaparo per Zizzini che salata l’avversario e tenta il tiro, troppo debole per impensierire Rabellino

12’ Cross di Brignone dalla destra, Zizzini prova a deviare in area piccola, ma manda sul fondo

11’ Batte la punizione Salvatico: conclusione sulla barriera

10’ Mombelloni ferma Rovere in volata: giallo e punizione dai 25 metri per il Millesimo

3’ Primo guizzo della partita con Zizzini servito sulla sinistra: arriva sul fondo ma sbaglia il cross

1′ Via al derby alle 15:35!

PRIMO TEMPO

Carcare. Si gioca d’anticipo il derby valbormidese tra Carcarese e Millesimo. Al Candido Corrent fischio d’inizio alle ore 15:30, dirige l’incontro Maurizio Iovinelli della sezione di Savona.

Una partita da non sbagliare per i biancorossi che, in vista del big match di domani tra Aurora e Pontelungo, devono guadagnare punti per avvicinarsi all’obiettivo stagionale: vincere il campionato. Per la matematica promozione ancora bisognerà attendere, sono otto i punti che separano la squadra di Chiarlone da quella di Adami e cinque (compresa quella di oggi) le gare da giocare, ma sicuramente una vittoria oggi rappresenterebbe uno step importante.

Non sarà facile, però. Negli ultimi anni, il Millesimo è sempre riuscito a mettere in difficoltà la Carcarese regalando agli spettatori derby emozionanti e tirati fino all’ultimo minuto. Così come accaduto all’andata, quando i biancorossi si sono imposti per 3 a 2 rischiando tantissimo nel finale. Ma non solo, anche la formazione di mister Peirone è a caccia di punti preziosi per riuscire ad entrare nella zona playoff, ora distante appena tre punti.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Croce, Spozio, Moresco, Revello, Orcino, Canaparo, Zizzini, Brignone. A disp.: Briano A., Alò, Brovida, Manfredi, Vero, Dematteis, Basso, Reale, Manti. All. Loris Chiarlone

MILLESIMO: Rabellino, Ferri, Negro F., Protelli, Franco, Gallo, Morielli, Arena, Negro L., Salvatico, Rovere. A disp.: Castiglia, Meggiolaro, De Madre, Bove, Raimondo, Rossi, Bertuzzo, Testoni, Torra. All. Bruno Peirone

ARBITRO: Maurizio Iovinelli di Savona