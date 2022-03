LIVE: CARCARESE – ALTARESE 0-1 (8’ Venturino)

1′ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

45’ Finisce il primo tempo

42’ Canaparo dalla destra in area, dove Brignone lascia partire un rasoterra che nessuno riesce a deviare in rete

35’ Imbucata per Mombelloni che calcia nelle braccia del portiere

33’ Di nuovo la coppia Venturino – Shahini fa tremare i tifosi biancorossi: il primo recupera palla a metà campo e lancia il compagno che davanti a Giribaldi spara alto

30’ Fin qui Carcarese padrona del campo, diverse le occasioni create, ma poca lucidità nelle conclusioni. Dal canto suo l’Altarese è compatta e brava a chiudere gli spazi

21’ Due legni consecutivi per De Matteis: ci prova prima da fuori e colpisce la traversa, l’azione continua e il numero 9 biancorosso in area prende il palo

16’ Bella triangolazione della Carcarese al limite, che si conclude con il tiro alto di Canaparo

10’ Cross di Canaparo sul secondo palo, spizzicata di Dematteis, bravi Costanzo a deviare in angolo

9’ Risposta immediata di Mombelloni, che riceve da Canaparo e calcia di poco fuori

8’ GOOOL! Grossa ingenuità di capitan Spozio che si fa rubare la sfera sulla linea di fondo nel tentativo di proteggerla, Shahini se ne impossessa e serve al giovane Venturino l’assist perfetto per il suo rigore in movimento

3’ Subito in avanti la Carcarese, dalla linea di fondo Zizzini per De Matteis che davanti alla porta non riesce a colpire la sfera

Si parte alle 15:05. Le due squadre entrano in campo sulla note di Image di John Lennon con la bandiera della pace, come messaggio di condanna alla guerra e di solidarietà al popolo ucraino

PRIMO TEMPO

Carcare. Nonostante il freddo, animi caldi oggi al Candido Corrent dove si disputerà il derby tra Carcarese e Altarese, valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria (girone A).

Sono ben 25 i punti che separano le due squadre, sembrerebbe tutto semplice per la capolista, ma così non è. Non solo per il campanilismo tra i due paesi, ma anche perché in questo campionato l’Altarese si è dimostrata in grado di mettere in difficoltà le big, riuscendo a strappare un pari ad Andora, Atletico Argentina, Aurora e Pontelungo e perdendo solo di misura (1-0) proprio con la Carcarese. Meno incisiva invece negli scontri salvezza, nei quali ha perso 11 punti preziosi che avrebbero potuto regalare ai giallorossi una posizione in classifica migliore rispetto all’attuale 7° posto, ovvero appena uno scalino sopra la zona playout distante 2 lunghezze.

La Carcarese, però, di certo non starà a guardare e, in vista del big match di domenica prossima contro l’armata del Pontelungo, ha intenzione di collezionare l’ennesima vittoria che consentirebbe alla squadra di Chiarlone di avvicinarsi sempre di più all’obiettivo stagionale: vincere il campionato e salire in Promozione. Magari con qualche giornata di anticipo, visto l’ampio gap che al momento separa la Carcarese dalle rivali. E soprattutto per tenere a distanza l’Aurora ieri vincente contro il Mallare e ora a 7 punti.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Croce, Mombelloni, Manfredi, Spozio, Revello, Alò, Brignone, De Matteis, Zizzini, Canaparo. A disp.: Briano A., Basso, Brovida, Moresco, Orcino, Bonifacino, Vero, Volga, Manti. All. Loris Chiarlone

ALTARESE: Costanzo, Giorgetti, Eboli, Marsio, Salani, Vassalli, Venturino, Greco, Shahini, Brahi, Franceri. A disp.: Ormenisian, Palmiere, Guastavino, Rocca, Meshkurti, Jabbi. All. Gianluca Molinaro

ARBITRO: Rodolfo Corellino di Genova