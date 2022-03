Prima Categoria “B”: Speranza ferma Campese, vincono Samp e Sanci, sconfitte per Vadese e Letimbro

Anche questa giornata non ha visto il Savona scendere in campo. Gli striscioni sono alle prese con numerosi casi di positività al Covid-19 e per questo dovranno recuperare sia la partita di settimana scorsa contro la Sampierdarenese, prima in classifica, sia il match che era in programma oggi contro il fanalino di coda Fegino.

Passando alle partite che si sono giocate, la Sampierdarenese ha vinto, anche se solo di misura, contro il Città di Cogoleto. Le reti del 2 a 1 degli uomini di Pittaluga sono state messe a segno da Pugliese e Morani. Così la Samp on campo: Pittaluga A, Gallo, Pittaluga V, Pugliese, Musiari, Mastrogiovanni, Chiarabini, Morani, Poggioli, Costa, Camoirano. A disposizione: Lo Vecchio, Panarello, Cornero, Biagini, Gesi, Zini, Percivale. Il Città di Cogoleto ha risposto con Perata, Rampanti, Fazio, Socchia, Caviglia, Dibbennardo, Grezzi, Grandoni, Menoni, Mastrolilli, Rebagliati. A disposizione: Molianaro, Mannari, Siri, Iadanza, Maragliano.

Pareggio pirotecnico tra Speranza e Campese (3 a 3). Lo Speranza è andato a segno con Orsolini, Intili e Cham. Davide Girgenti ha schierato Fradella, Cirillo, Titi, Sivori, Niang, Orsolini, Buzali, Cham, Intili, Sabally, Ranne. A disposizione: Selimaj, Pasquino, Scarfò, Boccardo, Crocetta, Frosio, Monetta, Certomà. Mister Meazzi ha schierato la Campese con Balbi, Pirlo, Chiappori, Nania, Bonanno, Oliveri, Mattiucci, Marchelli, Arrache, Criscuolo, Bardi. A disposizione: Zunino, Marchelli, Ardinghi, Bassi, Pastorino L, Pastorino P, Macciò, Cenname.

Tre goal, di Vario, Mellogno e Albanese non bastano alla Letimbro per fare punti. Il Pra’ FC si è imposto 5 a 3. Tuttavia, la squadra di Oliva può archiviare positivamente una settimana nella quale i successi contro Vecchiaudace e Fegino hanno portato in riva al torrente una buona fetta di salvezza. I gialloblù sono scesi in campo con Giacchello, Penna, Molinari, Valdora, Belmonte, Frumento, Pescio, Murialdo, Vario, Gallione, Odenato. A disposizione: Calcagno, Mellogno, Micheletti, Albanese, Pelosin, Rossetti, Giusto.

La sconfitta per 2 a 1 contro il San Cipriano fa uscire momentaneamente la Vadese dalla griglia play off. Vulpes e Olanda hanno firmato le reti genovesi, alle quali ha risposto Piu, che ha accorciato le distanze. Mister Saltarelli ha puntato su Bianco, Crocilla, Scimeni, Brondo, Suetta, Leskaj, Uruci, Raffa, Piu, Salis, Tona. A disposizione: Appice, Marchi, Enzi, Amato, Brando, Signori. Mister Siri ha risposto con Carbone, Villa, Vicini, Guida, Merlo, Rosasco, Saulle, Olanda, Vulpes, Lipani, Lalli. A disposizione: Semino, Montecucco, Di Molfetta, Sessa, Pozzati, El Atiki.

Nel derby genovese, il goal di Fravega è bastato alla Pro Pontedecimo per superare la Vecchaiudace Campomorone. Il successo granata è stato ottenuto con la seguente formazione iniziale: Pelizza, Bassi, Barabino, Raganini, Tirasso, Pastorino, Bruzzone, Fravega, Gagliano, Pasti, Raschella. A disposizione: Friscione, Riva, Bui, Beqiri, Ndrio, Balestrero, Friscione, Mazzarello, Ferretti.

La classifica: Sampierdarenese 43; Campese 39; San Cipriano e Savona 38; Speranza 29; Vadese e Pra’ FC 28; Quiliano&Valleggia 26; Pro Pontedecimo 24; Letimbro 19; Vecchiaudace 18; Città di Cogoleto 4, Fegino 3.