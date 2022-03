Prima Categoria “B”: Savona e Sampierdarenese lanciano segnali a distanza, Quiliano&Valleggia all’inglese

C’era attesa per il ritorno in campo del Savona dopo i rinvii a causa del Covid. Gli striscioni hanno interpretato bene la partita contro la Letimbro vincendo nettamente per 4 a 0. Un messaggio chiaro alle pretendenti. Ancora più chiaro il segnale lanciato dalla Sampierdarenese, che è riuscita a superare per 5 a 1 una squadra forte come lo Speranza, che all’andata aveva fatto piangere i lupi. Continua la sua corsa anche la Campese, che ha superato il San Cipriano estromettendolo dalla corsa primo posto. Successo netto del Quiliano&Valleggia contro la Vecchiudace Campomorone. La sfida tra ultime è stata vinta per 3 a 0 dal Città di Cogoleto, che porta dunque a quattro i punti di vantaggio sul Fegino. Al momento, però, entrambe le squadre retrocederebbero in Seconda Categoria. Completa il quadro, il derby genovese tra Pro Pontedecimo e Pra’ FC, terminato 3 a 1 a favore di questi ultimi.

La classifica: Sampierdarenese 46; Campese 42: Savona 41; San Cipriano 38; Pra’ FC 31; Speranza e Quiliano&Valleggia 29; Vadese 28; Pro Pontedecimo 24; Letimbro 19; Vecchiaudace 18; Città di Cogoleto 7; Fegino 3.

Letimbro 0 – Savona 4 (Vittori Y 2, Carro Gainza, Serhiienko)

Letimbro: Calcagno, Penna, Molinari, Valdora, Giusto, Frumento, Pescio, Murialdo, Vario, Albanese, Odenato. A disposizione: Giacchello, Mellogno, Micheletti, Gallione, Belmonte, Fidaleo, S. Rossetti e Pelosin. Allenatore: Oliva.

Savona: Rinaldi, Fancellu, Di Roccia, Carro Gainza, Gallotti, M. Esposito, Castagna, Stefanzl, Y. Vittori, Grandoni e F. Esposito. A disposizione: Bresciani, Kuci, Komoni, Serhiienko, A. Vittori, Gamba, Rossetti. Allenatore: Podestà.

Campese 2 (Mattiucci, Ardinghi) – San Cipriano 1 (Vulpes)

Campese: Balbi, Pirlo, Chiappori, Nania, Bonanno, Oliveri, Mattiucci, Marchelli, Ardinghi, Criscuolo, Bardi. A disposizione: Zunino, Macciò, Pastorino L, Pastorino P, Marchelli, Bassi, Arrache, Cenname. Allenatore: Meazzi.

San Cipriano: Carbone, El Atiki, Sessa, Vargiu, Montecucco P, Villa, Vicini, Rosasco, Vulpes S, Lipani, Paolessi. A disposizione: Gallino, Montecucco A, Pozzati, Carvalho, Vulpes G, Saulle. Allenatore: Siri.

Fegino 0 – Città di Cogoleto 3 (Socchia, Cozzi 2)

Fegino: Botticelli, Cesario, Rissotto, Recalchi, Grillo, Angilella, Lebole, Mali, Signoretti, Bruzzone, Orgiana. A disposizione: Venturini, Nasiti, Sakaj, Fini, Lubello, Poggi. Allenatore: Napoli.

Città di Cogoleto: Perata, Santoro, Fazio, Socchia, Caviglia, Cogliano, Grezzi, Cozzi R, Rebagliati, Grandoni, Cozzi A. A disposizione: Molinaro, Mannari, Siri, Iadanza Dibennardo, Menoni.

Quiliano&Valleggia 2 (Bondi, Carocci) – Vecchiaudace Campomorone 0

Quiliano&Valleggia: Cambone, Bondi, La Piana, Olivieri, Vezzolla, Russo, Carocci, Fabbretti, Paggi, Grippo, Bazzano, Bruzzone. A disposizione: Crivello, Serra, Migliore, Piccaluga, Marotta, Intili, Ferraro. Allenatore: Ferraro.

Vecchiaudace Campomorone: Colombo, Pisani, Carrus, Federici, Cavicchioli, Muratore, Rondoni, Pastore, Gualdi, Noris, Cipollone. A disposizione: Cosentino, Mingo. Allenatore: Messina.

Sampierdarenese 5 (Chiarabini 2, Camoirano 2, Gallo) – Speranza 1 (Cham)

Sampierdarenese: Lo Vecchio, Gallo, Pittaluga, Pugliese, Musiari, Mastrogiovanni, Chiarabini, Percivale, Parodi, Costa, Camoirano. A disposizione: Pittaluga A, Caroglio, Cornero, De Moro, Gesi, Poggioli, Cadenasso, Panarello. Allenatore: Pittaluga.

Speranza: Fradella, Cirillo, Titi, Sivori, Niang, Orsolini, Ranne, Cham, Crocetta, Sabally, Intili. A disposizione: Berretta, Pasquino, Scarfò, Buzali, Frosio, Manassero. Allenatore: Girgenti.

Pro Pontedecimo 1 (Pasti) – Pra’ FC 3 (Gatto, Mazzarello, Di Placido)

Pro Pontedecimo: Pelizza, Bassi, Raganini, Mazzarello, Dellepiane, Balestrero, Pastorino, Fravega, Riva, Pasti, Raschella. A disposizione: Friscione, Pazienti, Tirasso, Beqiri, Bruzzone, Ferretti, Micalizzi, Bui, Zannoni. Allenatore: Danovaro.