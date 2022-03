Prima Categoria “B”, il Savona torna in campo per affrontare la Letimbro: al Briano è derby, segui la cronaca live del match

Risultato: Letimbro 0-3 Savona (12’, 31’ Youri Vittori, 18’ Carro Gainza rig.) [Live]

Savona. Oggi allo stadio Augusto Briano di Santuario va in scena l’atteso ritorno in campo del Savona, formazione per due settimane bloccata dal Covid pronta a tornare protagonista nel derby contro la Letimbro valevole per la ventunesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Oliva scendono in campo con Calcagno, Penna, Molinari, Valdora (C), Giusto, Frumento, Pescio, Murialdo, Vario, Albanese e Odenato.

A disposizione vi sono Giacchello, Mellogno, Micheletti, Gallione, Belmonte, Fidaleo, S. Rossetti e Pelosin.