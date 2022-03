Priamar, mister Bresci denuncia: “Fuorigioco di Colombino sul gol di Carminati, la promozione diretta ora si complica”

Savona. Domenica pomeriggio allo stadio Felice Levratto di Zinola è andata in scena Priamar-Spotornese, match clou della quattordicesima giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). Alla fine a spuntarla sono stati gli ospiti grazie ad una rete siglata al 94′, un epilogo che ha visto i padroni di casa uscire sconfitti per 2-1 da una gara affrontata a viso aperto e senza mai andare realmente in difficoltà.

Al termine dell’incontro ad esprimere il proprio punto di vista ci ha pensato Alessio Bresci, allenatore della Priamar il quale ha esordito dichiarando: “Come dico sempre, chi vince esulta mentre chi perde spiega. I miei giocatori hanno denunciato il fatto che Colombino (giocatore della Spotornese autore dell’assist decisivo per Carminati, ndr) fosse in fuorigioco; in Seconda Categoria però non ci sono i guardalinee, motivo per cui ci teniamo il gol subito”.

In seguito l’intervistato ha sottolineato l’ottima prestazione offerta dai giocatori a sua disposizione, una gara in cui la Spotornese spesso ha dovuto accettare di lasciare il pallino del gioco a Dal Piaz e compagni. “Loro giocano lanciando molti palloni in avanti alla ricerca delle spizzate di Colombino e Carminati – ha continuato Bresci – Noi abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi negli spogliatoi erano demoralizzati ma non devono perchè ci saranno altri quattro match fondamentali per il nostro percorso”.

Infine il tecnico dei rossoblù ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Credo che la promozione diretta ora sia difficile, noi però cercheremo di tornare a spingere sull’acceleratore già da domenica prossima. Ringrazio i tifosi della Spotornese che ad inizio partita mi hanno regalato uno splendido coro, sicuramente la cornice di pubblico presente oggi avrebbe meritato un’altra categoria”.

È terminata in questa maniera l’intervista ad Alessio Bresci, allenatore della Priamar il quale adesso dovrà cercare di continuare a mantenere alta la concentrazione sperando in un passo falso delle prime due forze del campionato (San Francesco Loano e Spotornese, ndr).